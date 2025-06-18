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新北平溪十分國小溫馨送別 校長與畢業生一同邁向新旅程

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
山區小校十分國小畢業典禮，校長與畢業生一起帶著「十分」的回憶繼續前行。 圖／觀天下有線電視提供
山區小校十分國小畢業典禮，校長與畢業生一起帶著「十分」的回憶繼續前行。 圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪區十分國小今（18）日舉行溫馨隆重的畢業典禮，畢業生在全校師生的掌聲與祝福中，帶著感謝與期許即將展翅高飛。今年的畢業典禮除了送別畢業生，也別具意義地見證了校長利一奇的「畢業時刻」，這位在十分國小服務八年的校長，也即將轉任他校，與孩子們一同迎向新的旅程。

利一奇校長自上任以來，就是從十分國小展開校長生涯，八年來陪伴學校成長、見證一屆又一屆孩子們的蛻變。他在致詞中坦言對十分國小充滿感情，內心非常不捨。他說，這裡不只是教育生涯的第一站，更像是我的第二個家，孩子們的純真、老師們的努力、社區的支持，都是我最深刻的記憶與驕傲。

畢業生們也在典禮中表達對校長與師長的感謝，有學生說，校長總是親切又關心我們，就像我們的大朋友，謝謝他一直在我們身邊。除了感謝，也有不捨，場面溫馨感人。

十分國小是新北市小而美的典型山區小校，全校師生之間情感緊密，今日的畢業典禮也展現濃濃的人情味。無論是畢業生還是即將離開的校長，都將帶著「十分」的回憶前行，期待他們在未來的旅途中持續發光發熱、乘夢飛翔。

畢業典禮 平溪

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