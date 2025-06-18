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北市青年局成立一周年！海外實習生計畫獲成效 逾500人報名

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安去年6月落實競選政見成立青年局，本月滿一周年，今天舉辦一周年記者會。圖／北市青年局提供
台北市長蔣萬安去年6月落實競選政見成立青年局，本月滿一周年，今天舉辦一周年記者會。圖／北市青年局提供

台北市長蔣萬安去年6月落實競選政見成立青年局，本月滿一周年，今天舉辦一周年記者會，其中「青年赴海外實習計畫」幫助優秀的台北市青年赴海外發展，市長蔣萬安今也出席茶會，更與海外實習生一同互動，青年局表示，今年開放實習計畫報名就吸引超過500人報名，共錄取20人，將持續與實習機構討論增加名額可行性。

今天周年茶會以「讓青春 一起炸裂」為主題，象徵青春蓬勃的能量，對未來也不設限，市長蔣萬安表示，青年局這一年除了籌組「青年事務諮詢委員會」，打造青年參與公共事務對話平台、推出實習津貼，建置多元職涯發展平台，提供近1500個實習職缺，更與學校及企業合作推出職場以戰代訓計畫，邀請Google、微軟、NVIDIA等國際企業開設主題課程，協助青年彌平學用落差、強化職場競爭力。

蔣萬安也說，推動的海外實習計畫讓優秀台北青年到海外公司部門實習，目前泰國曼就有一批，接下來還有新加坡等國家，希望青年將經驗帶回。現場更安排與實習生連線，實習生也與蔣萬安當面分享，實習生Gwyneth說，擔任人力資源公司擔任研究員，首次接觸這產業覺得很充實很有挑戰。

局長周羿希表示，未來青年局將持續秉持「認識職場、認識社會、認識世界、認識自己」四大目標，陪伴青年探索多元可能，提供更多實質支持與資源，打造一個讓青年揮灑熱血、激發潛能、實踐夢想的友善環境。

今天舉辦一周年記者會，其中「青年赴海外實習計畫」幫助優秀的台北市青年赴海外發展，市長蔣萬安今也出席茶會，更與海外實習生一同互動，青年局表示，今年開放實習計畫報名就吸引超過500人報名，共錄取20人，將持續與實習機構討論增加名額可行性。圖／北市青年局提供
今天舉辦一周年記者會，其中「青年赴海外實習計畫」幫助優秀的台北市青年赴海外發展，市長蔣萬安今也出席茶會，更與海外實習生一同互動，青年局表示，今年開放實習計畫報名就吸引超過500人報名，共錄取20人，將持續與實習機構討論增加名額可行性。圖／北市青年局提供

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