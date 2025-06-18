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蘆洲南北側計畫仍在中央審議 侯友宜：快決議卻因抗議卡住

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
市長侯友宜表示，蘆洲南北側計劃不是不能溝通，不懂快要決議了，卻因有人抗議就卡住。記者江婉儀／攝影
市長侯友宜表示，蘆洲南北側計劃不是不能溝通，不懂快要決議了，卻因有人抗議就卡住。記者江婉儀／攝影

攸關三重、蘆洲地方發展的蘆洲南北側都市計畫，仍在中央審議。新北市議員王威元表示，包含銀新未來城，都被卡在中央，如果能早點推動，說不定都早已完工。市長侯友宜表示，不只完工，成本還可以省很多，蘆洲南北側計劃不是不能溝通，不懂快要決議了，卻因有人抗議就卡住。

王威元表示，銀新未來城經過5年，他看了後來的版本，跟原本送的差不多，只改三個小地方，多等了5年，說不定現在都完工了，還有蘆洲南北側計畫卡在中央，他要拿證據出來，當時2020年9月的開會紀錄，當時包涵立委林淑芬、時任市議員、現任立委李坤城，三重蘆洲所有的地方議員都有到場。

王威元表示，如果時空背景的改變，導致計畫內容要調整，這些都可以透過地方的公聽會來溝通，但絕對不能夠用造謠抹黑的方式以訛傳訛，汙名化整個蘆洲南北側都市計畫。

侯友宜說，銀新未來城2020年6月公展，等到2024年才核定，碧華國中要遷校，弄了好半天，不用說完工，說不定成本上可以省很多錢。

侯友宜表示，蘆洲南北側計畫他也親自主持會議，又到地方跟里長民眾溝通7個場次，還去拜訪立委，每個單位都有開會，地主、廠商、果菜公司等等，也到現場去看，不但公開透明，地方也關心交通意見，當時在都市計畫過程中，找五股、蘆洲很多地方，沒有適合地方。

侯說，三重果菜市場因為在2個國小之間，造成交通衝擊很大，蘆洲南北側計畫範圍是公園用地，原本是台店要做變電所，市府以公共服務及需求為優先，主張不想做變電所，所以才提出替代方案，要把三重果菜市場遷至此處，所以去中央溝通了6次達到共識，沒想到2023年有人去反對就卡住。

侯友宜認為，可以有意見，不是不能溝通，來龍去脈要講清楚，不懂快要決議了，因為有人去抗議就卡住了。

新北市議員王威元表示，包含銀新未來城，都被卡在中央，如果能早點推動，說不定都早已完工。記者江婉儀／攝影
新北市議員王威元表示，包含銀新未來城，都被卡在中央，如果能早點推動，說不定都早已完工。記者江婉儀／攝影

都市計畫 侯友宜 三重

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