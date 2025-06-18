電動公車罕見行駛中起火 新北3路線、56輛同款車全面停駛

台北市大都會客運262線電動公車，日前晚間在行徑中疑似電池異常爆炸起火。新北市府交通局今突襲三重客運五股站稽查華德製造車廠的電動公車及充電設備，而台北汽車客運、三重客運今也宣布，656、640、637路線同款共56台電動公車全線停駛，並派其他廠牌電車、油車支援。

新北市現有265輛電動公車投入營運，是城市低碳轉型的重要一步。交通局長鐘鳴時說，日前電動公車火燒車事件是首件行駛中起火，跟過去在充電高溫高壓下起火不同，但起火原因為何仍待釐清。今日也派員檢查電動車場站，明日也還會再做一場電動車行車安全消防演練。

鐘指出，電動公車使用鋰三元電池，一燒起來無法撲滅，只能等燒完，公車一次燒就是2、3小時，且燃燒會產生毒氣，是最大問題。

台北汽車客運、三重客運今指出，所有各廠牌電動公車17日至19日利用班車在站休息時刻，檢查車輛電池及充電設備，檢查期間車隊如常營運。但針對日前發生火燒車事故的華德牌同型式電動公車，將進行更深入的三電系統總檢查，656、640、637路線在檢查期間將全線停駛，並派其他廠牌電車或油車支援，由於車輛數額拮据，將以核定最大班距發車。

交通局今也派員赴三重客運五股站突擊稽查，華德製造車廠的電動公車及充電設備，除要求業者充電樁周邊勿擺放垃圾雜物，充電線使用完畢應妥善捲好外，經抽查業者保養維修紀錄無異常。交通局運管科長林詩欽說，已要求業者在3日內，全面盤點所有電動公車的電池使用年限、保養維修紀錄與異常通報情形。