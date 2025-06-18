泰板輕軌遭疑收益運量太過樂觀 侯友宜：9月再送中央

泰板輕軌可行性研究今年4月再度被中央退回修正，新北市議會國民黨團今天總質詢指出，這是三環六線最後一塊拼圖，對比高雄岡山輕軌、鄭文燦時代桃園捷運與林佳龍時代台中捷運的快速核定，泰板輕軌2020年至今未過，質疑中央刁難。新北市長侯友宜表示，目前正財務估算與增加運量提升措施，預計9月再報交通部。有沒有被刁難？侯說「大家都很清楚」，盼案件早日核定，否則原物料持續上漲，對地方真的不好。

新北市議會國民黨團總質詢，市議員邱烽堯指出，泰板輕軌從五股泰山輕軌終點站F14站接續沿塭仔圳重畫區、板橋浮洲，到板橋、土城、中和交接處的農業區，今年4月可行性研究再度被中央函覆要求修正，到底目前進度為何？

侯友宜指出，現正在修正財務估算與增加運量提升措施，今年9月份會再報給交通部，希望中央能夠早日核定。

捷運局長李政安指出，交通部主要針對「土地開發收益不可計入營運收入」、「研議提升運量措施」2點希望提出修正，在經營比大幅下降後，透過檢討票價、附屬事業收入比例超過1，以符審議規定。

至於運量部分，中央認為市府運量評估過於樂觀，市府評估部分路段改為高架，可縮短運行時間，增加民眾搭乘意願，另高架站增設捷運開發區與車站連通，可增加旅運量，提高財務自償率及經營比。

市議員林國春也說，先前民進黨炒作社後輕軌，事實上就是民進黨一直在騙；侯友宜則表示，感謝國春議員的寶貴意見。

市議員黃永昌說，泰板輕軌串接五泰輕軌，再到土城中和，沿線人口超過200萬，他認為改為中運量可順利銜接萬大中和樹林線；不過李政安說，當初運量評估為輕軌系統，如果要修改中運量，計劃要重來。

市議員劉美芳說，泰板輕軌是三環六線最後一塊拼圖，但中央相關回覆讓人感覺被刁難；侯友宜直言，有時候交通成本計算、自償率算法應要更體諒，給地方支持力量。

被問到其他縣市軌道建設都審得比較快，侯友宜回「大家都很清楚」，新北銀新未來城也有兩年沒審，他認為要一次到位搞定，否則原物料上漲，後面越來越貴，對地方很不好。

劉美芳問「市長當初沒有加入民進黨會不會後悔？不然就可以像鄭文燦一樣飛上天」；侯友宜強調，施政不分黨派，希望很多案子都趕快審議，趕快核定，市府也會到中央強化溝通。