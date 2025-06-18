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北市抽驗穀豆類「不合格率達10%」 3件綠豆產品不符規定

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
圖／取自台北市政府
圖／取自台北市政府

為維護民眾食用穀物及乾豆類產品之安全，臺北市政府衛生局114年4月份至零售業者、超市、賣場等處共計抽驗30件穀豆類產品，檢驗結果3件產品不符規定，不合格率10%。

北市衛生局指出，本次抽驗30件穀豆類產品包括26件輸入及4件國產，品項有綠豆10件、芝麻5件、燕麥4件、黃豆3件、薏仁3件、紅豆2件、米1件、紅藜1件、蕎麥1件，依品項擇定檢驗項目包括農藥殘留、磷化氫、環氧乙烷、重金屬（鉛、鎘、汞、砷）及黃麴毒素（B1、B2、G1、G2），檢驗結果3件「綠豆」均各檢出1項殘留農藥不符衛生福利部公告之「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局表示，針對上述不符規定之產品，已令販售地點業者立即下架不得販售，其中1件「綠豆」經追查違規產品來源外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理；其餘2件「綠豆」來源屬臺北市者，經調查確認違規屬實，均已依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。不符「農藥殘留容許量標準」規定者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可依同法第44條第1項第2款規定處負責業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

臺北市衛生局提醒，食用或烹調穀豆類前，先以流動清水沖洗，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，來減少及降低農藥的殘留。

聚傳媒

農藥殘留 衛生局 北市

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