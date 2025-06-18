新北人口多…議員憂社工隱性加班問題多 侯友宜：核實申報

新北人口多，平均1位社工服務2253名民眾、58個案件，負擔壓力大，且需花非上班時間處理手上案量，有隱性加班問題，民代指出，應先解決加班費問題，給予社工保障。市長侯友宜表示，社工辛苦不言而喻，加班費會讓社工核實申報，也會爭取每月8千津貼，要給外勤社工鼓勵。

新北議會國民黨團今在議會總質詢，新北市議員黃心華指出，以六都比較，新北市人口全國第一，社工人數卻是六都第4，新北1位社工師平均服務2253名民眾，人口比負擔很重，二來，近幾年觀察，資歷5年以下的社工師離職率7、8成，資淺就離開，代表工作不順暢，也不利於工作經驗傳承，這是隱憂。

黃心華表示，社工有三高，「案量高、壓力高、風險高」，1位社工平均要負責58個案子，很多人都很認真，額外花時間處理手上的案子，也有人不好意思報加班，有隱性加班的問題，薪資結構無法馬上全面改變，加班費能否讓社工全部核實申報？

侯友宜回應，警察與社工很緊密，這10幾年社會局也是他的業務，社工辛苦不言而喻，要面對受虐、受暴家庭，承擔很多風險、責任，尤其很多社工都是女性，壓力更大。加班費部分不會限縮，會讓社工核實申報，也會正式跟中央爭取社工每人每月8千元津貼，尤其要給予外勤社工鼓勵。

另外，議員陳怡君指出，根據衛福部公布2024年國人十大死因，自殺又重回榜單第十名，這是警訊，衛福部有提出青年心理健康支持方案，15至45歲有需求的民眾有三次免費諮商，可到合作機構預約，連民團台灣心理健康聯盟都指出，中央心理健康預算「比買一瓶礦泉水還少」，每人平均18.69元。責任不是只有衛生局，應該全面檢視市府相關預算。

侯友宜允諾，新北要投下更多資源，也會全面檢視各局處編列的預算，是否能應付，不足之處會補足，照顧有需要的人，明年在編列預算也會提高。