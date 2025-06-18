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2機車格可停1台大型重機 新北最快8月上路先挑2區試辦

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市除了設置大型重型機車專用停車格，也將試辦一般機車格停放大型重機。圖／本報資料照
新北市除了設置大型重型機車專用停車格，也將試辦一般機車格停放大型重機。圖／本報資料照

大型重機騎士爭取停車權，新北市議會國民黨今天總質詢，市議員劉美芳再度向新北市長侯友宜請命，侯友宜表示，市府正在評估試辦2格一般機車格停放1台大型重機；交通局長鍾鳴時指出，將根據使用率高的2行政區試辦，最快8月上路。

新北市大型重型機車目前約有5.5萬輛，雖依現行法令，大型重機車可停放在小型汽車車格，許多路外停車場也都有大型重機專用車位，但重機車騎士仍不斷爭取希望能夠與一般機車車格共用。

新北市交通局去年9月起試辦專用車格，累計13處路段設置39格重型機車專用停車格，不過重機騎士仍希望新北能夠比照北市，讓一般機車格也能停放重機。

侯友宜今天允諾試辦，不過劉美芳說，北市試辦以來，發現使用率有偏低情況，因為大型重機需要停在特地地點，尤其相關號誌標示牌面需要非常清楚，既然要試辦，應該要更用心規畫。

鍾鳴時表示，目前大型重機專用停車格位都有明顯標誌、標線，越來愈多人使用專用格位，汽車格為就不會浪費。

鍾鳴時說，目前將選擇一到兩個行政區，試辦2格一般機車格停1台重機，包括標誌標示、收不收費，哪些人行道、騎樓不能停等等，都要找地方一起討論，聽取地方意見。

鍾鳴時說，目的就是希望汽機車、大重機都有公平停放權利，相關機車格也會適量調整增加，把機車族影響面向降到最低。

鍾鳴時說，因為是以「區」為試辦範圍，相關標誌標線、牌面等規畫，最快8月就會對外公布地點，而地點選擇因素，主要為使用率為主。

騎樓 重機 車位 標誌 國民黨 停車格 侯友宜

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