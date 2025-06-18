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汪星人當老師 侯友宜允諾心輔犬擴大輔助範圍

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市議員戴湘儀、宋雨蓁今天總質詢帶著心輔犬「囍糖」向市長侯友宜請命。記者葉德正／攝影
新北市議員戴湘儀、宋雨蓁今天總質詢帶著心輔犬「囍糖」向市長侯友宜請命。記者葉德正／攝影

國外推動動物輔助治療多年，但台灣相關法令不夠健全，動物老師仍沒有轉正成「治療師」機會。新北市議會國民黨團今天總質詢，議員戴湘儀、宋雨蓁找來心輔犬「囍糖」到議會殿堂為心輔犬們請命「報告市長！汪要當老師」，盼市府能將心輔犬服務範圍擴大。新北市長侯友宜允諾評估動物福利、場域安全等條件後，擴大心輔犬輔助範圍，也給更多浪浪一個溫暖的家。

宋雨蓁指出，新北市自殺案件通報有逐年增加趨勢，2024年有1萬1338件，其中又以情感、人際關係占比49.9％最高，其次是精神健康／物質濫用27.2％，再來是工作／經濟11.5％。

若以年齡區分，15-19歲有1815人最多，20-24歲1528人其次，再來是25-29歲1380人，10至14歲1168人也是第四多。

戴湘儀說，近年各界大力推動心輔犬，新北市也在相關校園、日照中心，引入心輔犬陪伴輔導，台北榮總也曾引入醫療輔助犬，現在也有在推廣宣導心理諮商師一人一犬諮商等動物介入輔助等，動物可以帶給人類的不光只有這些。

戴湘儀說，目前美國針對病患、特殊生、受刑人提供人帶領動物給於相關協助治療，日本針對高齡長者、自閉症患者與災民也有相關互動療程，現在台灣相關法令還不夠健全，希望新北市可擴大心輔犬服務範圍，讓心理諮商老師有更多喘息空間，也讓服務量能可以加強。

侯友宜表示，目前心輔犬主要是針對失眠、自閉、失智患者，提供關心、輔助，目前學校也發覺流浪犬可以訓練成心輔犬，給予學生更多元的輔導。

侯友宜指出，在評估動物福利、場域安全下，市府可以做的一定會給予更多正面鼓勵。

衛生局長陳潤秋表示，目前心輔犬在法令相關限制下，只能作為輔導輔助之用，目前形式多是以活動輔助的角色，但不能作為「治療師」，不過動物陪伴有相關成效，可透過擴大活動形式讓動物參與，提供民眾更好的陪伴。

新北市議員戴湘儀、宋雨蓁今天總質詢帶著心輔犬「囍糖」向市長侯友宜請命。記者葉德正／攝影
新北市議員戴湘儀、宋雨蓁今天總質詢帶著心輔犬「囍糖」向市長侯友宜請命。記者葉德正／攝影

戴湘儀 動物

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