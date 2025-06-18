主打無障礙友善 議員籲：新生躍動館起點 改善周遭路平

台北市針對舊有運動場館翻新再造成躍動館，原新生公園網球場管理室拆除改建，以無障礙運動友善作為特色。北市議員林珍羽點出，既然是以無障礙友善，就要將周遭路網改造對行人或身障者方便行走空間，並建議3條路試行。新工處表示，將盤點並研擬相關路線。

林珍羽表示，新生館將打造為無障礙運動友善的特色場館，但是新生公園內的地磚路面不平，光是一般民眾都有可能跌倒的風險，何況是身障或長者。再者，檢視中山區內的公園，路緣破裂、坡度陡斜等狀況頻頻，路線相當不友善。

林珍羽認為，既然新生館主打輪椅夢公園的身障友善空間，更應該要以此為示範點，將周遭路線串接改造成民眾、身障者或長輩行走安全的區域，這才是符合新生館的目標，否則光是行經的路難行，怎麼抵達場館。

她建議三條路線，分別是捷運行天宮站串連到一殯舊址、榮星花園。捷運圓山站到花博園區再到玫瑰園連接到新生公園。捷運中山站到線型公園、公點台北接到長春國賓。無障礙友善就從中山區做起。