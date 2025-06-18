快訊

轟資策會淪「賴清德親信俱樂部」 王鴻薇：用人不唯才只唯親

八方雲集證實月底撤出1縣市 居民嘆：約碰面的地標沒了

違建通報打市民熱線 北市建管處：皆會迅速處理

中央社／ 台北18日電

北市建管處今天表示，針對違章建築，皆秉持即時通報、迅速處理、依法執行，積極處理1999市民熱線通報的危險緊急案件，經統計須立即強拆違建共30件，將依序排拆。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，台北市民當家熱線1999提供24小時市政服務窗口，當市民發現有違建結構疑不穩等情形時，可即時撥打通報。

建管處獲報後，將立即派員現勘評估危險程度，並針對有急迫危險的違建採取緊急處置，必要時啟動拆除程序，立即排除危險，確保不會發生災害。

建管處表示，日常生活的違章建築安全隱憂，皆秉持即時通報、迅速處理、依法執行原則，積極處理1999市民當家熱線通報的危險緊急案件，展現維護市民居住安全的決心。

建管處指出，依建築法規定，針對強制拆除建物均不予補償，拆除費用由建物所有人負擔。並依北市違章建築強制拆除收費自治條例和北市違章建築強制拆除收費標準核算費用。

也就是說，經建管處強拆違建後，除須向建物所有人收取代為拆除費，遺留建材或廢棄物也應自行清除，否則將由環保局依廢棄物清理法進一步開罰。

建管處表示，今年度至5月31日止，共受理1999緊急通報有35件，其中須立即排除危險而採取強制拆有30件。針對違建強制拆除收費，是對建物所有人收取代拆除費，至今發函共7件總金額為新台幣5200元，平均1件742元。

建管處指出，如經催繳仍未繳納代拆費，將依行政執行法，移送法務部行政執行署強制執行。針對危及公共安全違建，都會積極處理，呼籲市民平時應對建物善盡維護管理責任，避免因違建結構不良或年久失修，引發公共安全。市民有需反映緊急案件，可撥台北市民當家熱線1999（免付費電話服務）通報。

違建 建築 北市

延伸閱讀

罷瑤提議書姓名不合 北市選委會澄清：發現即報中選會

北市電動公車起火 1個月完成鑑定報告

首例！桃園公寓大廈須撥5%做公安基金 最快年底上路

徐巧芯遭罷團控蓋看板增仇恨值？ 徐提合約佐證 蔣萬安這樣回應

相關新聞

2機車格可停1台大型重機 新北最快8月上路先挑2區試辦

大型重機騎士爭取停車權，新北市議會國民黨今天總質詢，市議員劉美芳再度向新北市長侯友宜請命，侯友宜表示，市府正在評估試辦2...

電動公車起火案 大都會：再排86輛華德車檢修

台北市大都會客運262線電動公車日前晚間突爆炸起火。公運處立即針對大都會客運的同批引進的20輛公車停派。大都會客運今表示...

新北人口多…議員憂社工隱性加班問題多 侯友宜：核實申報

新北人口多，平均1位社工服務2253名民眾、58個案件，負擔壓力大，且需花非上班時間處理手上案量，有隱性加班問題，民代指...

新北投3千萬打造首座歲時祭儀廣場 預計年底完工

新北原民局今公布原住民族歲時祭儀廣場建設計畫，將在三峽隆恩埔原民社宅旁興建，投入總經費3070萬，打造兼具祭儀、教育推廣...

20萬金飾、存摺連家具一起丟 新北女急call清潔隊求救

丟東西前要仔細查看！新莊一名陳姓女子昨天預約新北市環保局清潔隊清運廢棄大型家具，不料東西才被運走20幾分鐘，她才驚覺櫥櫃...

陶博館戲水池6月25日重新開放 親水、藝術、親子共融兼具

隨著夏季來臨，新北市立鶯歌陶瓷博物館戶外戲水池將於6月25日重新開放，為期約兩個月，至8月31日止。戲水池自啟用以來吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。