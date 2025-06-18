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電動公車起火案 大都會：再排86輛華德車檢修

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
電動公車消防演習。
電動公車消防演習。

台北市大都會客運262線電動公車日前晚間突爆炸起火。公運處立即針對大都會客運的同批引進的20輛公車停派。大都會客運今表示，除了20輛電動車外，針對華德同型式的不同路線電動公車，共計86輛，也將進行動力電池卸下，全面檢視電瓶、充電樁槍接頭等檢測。

大都會客運262線的同批引進20輛電動車，均為華德廠牌，因此立即停派檢修。大都會客運董事長李博文也說，集團各公司所有各種廠牌電動公車都將依主管機關指示，6月17日起至19日止，進行「車輛電池及充電設備」檢查。

李博文說，針對華德同型式的不同路線電動公車，共計86輛，將會依序在6月20日、23日、24日、28日、29日一天進行三電系統深入式檢查。

檢修項目是將電動車動力電池卸下，並以全車動力電池電壓差檢測，全車電瓶包最高溫檢測，正負極接頭、線束檢查有無鬆動、磨損等，車端充電座接頭是否氧，低壓電瓶檢查，充電樁槍接頭是否氧化。

李博文說，由於檢查方式繁複精細，必要時採同車型全車隊暫停營運方式進行，同時會調度其他廠牌電動公車或柴油公車替代營運，班距或有可能稍微增加，但都仍能維持主管機關所核定的班距，尚不致影響民眾乘車的權益。

此外，李博文說，起火案當天，所幸駕駛長張洪華緊急應變，疏散7名乘客，已於次日頒發獎金鼓勵，有關事故發生的原因，正配合消防局及相關主管機關調查中。

262起火案的駕駛長張洪華緊急應變，疏散7名乘客。圖／大都會客運提供
262起火案的駕駛長張洪華緊急應變，疏散7名乘客。圖／大都會客運提供

電動 公車 主管

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