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新北投3千萬打造首座歲時祭儀廣場 預計年底完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北原民局今公布原住民族歲時祭儀廣場建設計畫。模擬圖／新北原民局提供
新北原民局今公布原住民族歲時祭儀廣場建設計畫。模擬圖／新北原民局提供

新北原民局今公布原住民族歲時祭儀廣場建設計畫，將在三峽隆恩埔原民社宅旁興建，投入總經費3070萬，打造兼具祭儀、教育推廣與社群連結的多功能空間。新北市長侯友宜說，廣場預計今年底完工，盼成為原住民族凝聚文化情感的中心點。

侯友宜說，新北原住民族已有6萬2000人，六都排第二名，大部分都生活在都市裡面，每次舉辦歲時祭儀都分散在20個區，因此選定三峽隆恩埔的社會住宅旁，蓋一座原住民族歲時祭儀廣場，專屬原住民來使用，經費3070萬預計在今年底完工。

原民局指出，族人居住區域分布廣泛、活動分散，歲時祭儀等傳統儀式多需四處借用學校、活動中心或河濱公園等臨時空間進行，缺乏一處常設性的文化儀式場所，面臨傳承挑戰。局長林瑋茜今在市政會議中，公布原住民族歲時祭儀廣場建設計畫，選址在客家園區二期內，現況為停車場，也在隆恩埔原民社宅旁，廣場將以弧形天幕呈現，象徵阿美族的傳統花帽，預計6月上網招標，今年底完工。

林瑋茜強調，打造這座祭儀廣場的用意，是為都市原民創造一處「有根的儀式空間」，讓傳統文化記憶能夠安放、祭儀儀式得以延續。

新北原民局今公布原住民族歲時祭儀廣場建設計畫。模擬圖／新北原民局提供
新北原民局今公布原住民族歲時祭儀廣場建設計畫。模擬圖／新北原民局提供

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