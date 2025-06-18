快訊

波灣GPS干擾加劇 近千艘船舶定位錯亂 出現「陸上行舟」奇觀

午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

蔣萬安運動之都 中正運動中心整新泳池導入AI防溺

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席中正運動中心整新啟用，除溫水游泳池導入AI防溺設施、還有電解鹽消毒系統，提升安全並減少氯味；中正運動中心也是雙北唯一首度引進「器械皮拉提斯」設備與課程等。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席中正運動中心整新啟用，除溫水游泳池導入AI防溺設施、還有電解鹽消毒系統，提升安全並減少氯味；中正運動中心也是雙北唯一首度引進「器械皮拉提斯」設備與課程等。記者林麗玉／攝影

為打造運動之都，台北市使用快20年的北市中正運動中心今天重新整建啟用，蔣萬安表示，北市運動中心年吸引逾1000萬人次使用，規律運動人口居六都冠，北市目標是未來規律運動人口提升至40%，運動場館使用人次提升25%。

另外，蔣萬安上後推動設立9處特色運動館，預計明年新生館將完工，場館以友善身障需求為優先規畫；克強館聚焦兒童體適能；木柵館規畫草地球類運動場域；港工館引入AI分析輔助棒球訓練，期望打造智慧、親民、全齡友善的社區健康樞紐。

蔣萬安今天上午出席中正運動中心整新啟用，除溫水游泳池導入AI防溺設施、還有電解鹽消毒系統，提升安全並減少氯味；中正運動中心也是雙北唯一首度引進「器械皮拉提斯」設備與課程等。

蔣萬安說，中正運動中心自6月13日開放免費試營運以來，已累計近2萬人次入場，社群平台上也充滿市民朋友分享開箱文，包括羽球場地優良、游泳池無氯氣味、健身房器材齊全且空間舒適、課程多元、教練專業等好評，顯見市民對新環境的期待與喜愛。

至於現有的12區運動中心，市府會持續升級優化。目前南港運動中心正在整修，預計8月底試營運、9月正式營運，屆時將以嶄新面貌與市民見面。各運動中心也將配合「U-Sport 台北樂運動」計畫，讓市民累積點數折抵課程費用，實現「動愈多、賺愈多」，更賺到自己的健康。

中正運動中心採促參模式，引進民間經營思維與創意，蔣萬安也特別指出多項升級的亮點，包括：蒸氣室、烤箱、淋浴間全面翻新，增設親子淋浴間，打造性別友善空間；溫水游泳池導入AI防溺設施與電解鹽消毒系統，提升安全性並減少氯味；提升館內燈光照明、加裝空氣品質檢測器，營造明亮健康的運動空間；雙北唯一首度引進「器械皮拉提斯」設備與課程；空氣槍射擊場更新照明與子彈擋板，引進全新電動靶機設備；導入由中安扶輪社與臺科大團隊開發的運動儲能設備，將動能轉為電能，讓運動結合永續生活。

運動 蔣萬安 北市

延伸閱讀

父子深夜食堂吃什麼？兒子支持更上層樓 曝蔣萬安回應

地方跳腳租補自籌 蔣萬安怒轟：話都你在講、刀都你在砍

租補需自籌40% 蔣萬安籲中央刀莫砍向需受助者

北市首座校園藝術生態博物館於太平國小正式揭幕

相關新聞

20萬金飾、存摺連家具一起丟 新北女急call清潔隊求救

丟東西前要仔細查看！新莊一名陳姓女子昨天預約新北市環保局清潔隊清運廢棄大型家具，不料東西才被運走20幾分鐘，她才驚覺櫥櫃...

鳥築巢引停電頻仍 台電電桿設「鳥巢籃」盼人鳥共好

新北市石碇區106線道沿線居民，近年經常飽受「築巢惹禍」之苦，僅去年就傳出5次因鳥類在電線桿築巢導致的區域性停電。為改善...

影／陳亭妃率7名南市議員爭取敬老計程車補貼 黃偉哲回應了

台灣即將邁入「超高齡社會」，長者交通福利已成公共政策的重中之重。根據國發會預估，2025年台灣65歲以上人口將突破20%...

新北投3千萬打造首座歲時祭儀廣場 預計年底完工

新北原民局今公布原住民族歲時祭儀廣場建設計畫，將在三峽隆恩埔原民社宅旁興建，投入總經費3070萬，打造兼具祭儀、教育推廣...

陶博館戲水池6月25日重新開放 親水、藝術、親子共融兼具

隨著夏季來臨，新北市立鶯歌陶瓷博物館戶外戲水池將於6月25日重新開放，為期約兩個月，至8月31日止。戲水池自啟用以來吸引...

有機夯 新北今年擬在坪林、貢寮各設10公頃有機促進區

有機農法正夯，也對環境更友善。新北市農業局盤點坪林、貢寮兩區，將設置各10公頃以上「有機農業促進區」，預計今年上路，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。