蔣萬安運動之都 中正運動中心整新泳池導入AI防溺

為打造運動之都，台北市使用快20年的北市中正運動中心今天重新整建啟用，蔣萬安表示，北市運動中心年吸引逾1000萬人次使用，規律運動人口居六都冠，北市目標是未來規律運動人口提升至40%，運動場館使用人次提升25%。

另外，蔣萬安上後推動設立9處特色運動館，預計明年新生館將完工，場館以友善身障需求為優先規畫；克強館聚焦兒童體適能；木柵館規畫草地球類運動場域；港工館引入AI分析輔助棒球訓練，期望打造智慧、親民、全齡友善的社區健康樞紐。

蔣萬安今天上午出席中正運動中心整新啟用，除溫水游泳池導入AI防溺設施、還有電解鹽消毒系統，提升安全並減少氯味；中正運動中心也是雙北唯一首度引進「器械皮拉提斯」設備與課程等。

蔣萬安說，中正運動中心自6月13日開放免費試營運以來，已累計近2萬人次入場，社群平台上也充滿市民朋友分享開箱文，包括羽球場地優良、游泳池無氯氣味、健身房器材齊全且空間舒適、課程多元、教練專業等好評，顯見市民對新環境的期待與喜愛。

至於現有的12區運動中心，市府會持續升級優化。目前南港運動中心正在整修，預計8月底試營運、9月正式營運，屆時將以嶄新面貌與市民見面。各運動中心也將配合「U-Sport 台北樂運動」計畫，讓市民累積點數折抵課程費用，實現「動愈多、賺愈多」，更賺到自己的健康。

中正運動中心採促參模式，引進民間經營思維與創意，蔣萬安也特別指出多項升級的亮點，包括：蒸氣室、烤箱、淋浴間全面翻新，增設親子淋浴間，打造性別友善空間；溫水游泳池導入AI防溺設施與電解鹽消毒系統，提升安全性並減少氯味；提升館內燈光照明、加裝空氣品質檢測器，營造明亮健康的運動空間；雙北唯一首度引進「器械皮拉提斯」設備與課程；空氣槍射擊場更新照明與子彈擋板，引進全新電動靶機設備；導入由中安扶輪社與臺科大團隊開發的運動儲能設備，將動能轉為電能，讓運動結合永續生活。