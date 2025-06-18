20萬金飾、存摺連家具一起丟 新北女急call清潔隊求救

丟東西前要仔細查看！新莊一名陳姓女子昨天預約新北市環保局清潔隊清運廢棄大型家具，不料東西才被運走20幾分鐘，她才驚覺櫥櫃內放了價值20萬元的金飾與存摺，緊急求救清潔隊員，並急奔暫置區終於在廢棄傢具中尋獲貴重物品，終於鬆了一口氣。

住在新莊區思源里的陳姓女子預約清運廢棄家具，17日下午新莊區清潔隊依照預約時間前往清運化妝台以及數個櫥櫃，但作業結束僅約25分鐘，便接獲陳女焦急來電，表示有重要財物誤與家具一同被丟棄，包含金飾與銀行存摺等。

新莊區清潔隊獲報後由機動班人員陪伴陳女趕赴廢棄家具暫置場區，在堆積如山的廢棄家具中翻找。經仔細比對與清查後，終於在下午2時20分尋獲兩個黑色的電腦包，經陳女打開查看確認金飾以及存摺完整無缺，才鬆了一口氣，並連聲道謝。

環保局表示，清潔隊平時不僅肩負環境維護的責任，無論是面對日常清運任務或是緊急支援，隊員們都秉持熱情為民服務，細心守護市容整潔與民眾權益。

環保局提醒，民眾預約大型家具清運時，務必事前檢查家具抽屜、夾層及附屬物品內是否留有貴重物品或個人資料，避免因疏忽而造成遺失。倘若不慎於清運時誤丟財物，可第一時間通報當地清潔隊尋求協助。

環保局說，預約大型家具清運，可直接撥打1999市政服務專線，也可透過「線上巨大家具預約清運系統」由網路預約，後續將由當地清潔隊安排專人前往收運；請民眾要配合將家具於指定時間搬運至約定地點，切勿提前搬出或夾雜其他垃圾；如違反規定，依廢棄物清理法最重可處6000元罰鍰。