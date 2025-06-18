陶博館戲水池6月25日重新開放 親水、藝術、親子共融兼具

隨著夏季來臨，新北市立鶯歌陶瓷博物館戶外戲水池將於6月25日重新開放，為期約兩個月，至8月31日止。戲水池自啟用以來吸引不少親子族群前來，是市民夏日常見的消暑景點之一。

陶博館表示，今年戲水池仍維持免費開放，開放時間為每周三至周日，平日上午9時30分至下午5時，例假日延長至6時；周一、二為清潔保養日不對外開放。園區提醒，戲水區設有藝術裝置與造景，請民眾注意安全，並配合現場人員指引，以維護環境與設施。

除了戲水區外，園區內還有結合陶藝與自然景觀的公共空間，提供民眾散步與拍照。園方也持續經營兒童與親子導向設施，「小陶窩」室內空間提供桌上遊具、繪本閱讀與限定冰品販售，期望打造適合各年齡層的文化休閒環境。

園區假日還有限量供應的「窯烤麵包」，不過主要為短時段販售，館方建議民眾可事先規劃行程避免久候。至於藝術裝置部分，近期展出如呂巧智的「嗒噠Ta-Da」與吳宗彥「與之共生」等作品，透過趣味形式傳達環保與共生概念。