快訊

立委鄭正鈐遭告發貪汙！疑替廠商喬事情 反要求供養助理薪資

關稅倒數！電子六傑押寶伺服器 對消費性產品態度保守

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

聽新聞
0:00 / 0:00

有機夯 新北今年擬在坪林、貢寮各設10公頃有機促進區

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北盤點坪林、貢寮，研擬成立有機促進區。圖／新北市農業局提供
新北盤點坪林、貢寮，研擬成立有機促進區。圖／新北市農業局提供

有機農法正夯，也對環境更友善。新北市農業局盤點坪林貢寮兩區，將設置各10公頃以上「有機農業促進區」，預計今年上路，不過議員認為新北幅員遼闊，應讓更多區域加入；地方農會則認為，推動有機農業是好事，不過成本相對會提高，需政府資源與相關配套一起投入，才會有更多農民願意加入。

新北市農業局統計農地有機驗證面積為370公頃，新北市議員洪佳君指出，新北市透過營養午餐計畫，帶動有機產業，並照顧孩童們健康，也對環境有利，各國也都已經在做，但新北有機促進區的消息到目前都沒聽到，市府目前進度到底為何？

農業局長諶錫輝表示，目前已經委託有機農業社，目前選擇坪林、貢寮兩區希望成立有機促進區。

洪佳君說，新北市幅員遼闊，只選擇這兩區比例太少，像是鶯歌有新希望農園，還有很多其他地點都適合推動，農業局應該積極研究。

諶錫輝指出，因為新希望農園面積不足，目前會先從坪林、貢寮開始，其他地點會再持續盤點。

新北市農業局指出，畫設有機農業促進區須符合需土地毗鄰面積10公頃以上，還要區內農友1/2以上同意、慣行農友1/3以上同意，並以法人、團體、縣市政府為營運主體。

農業局說，市府已盤點坪林、貢寮有機土地，今年與新北市永續農業運銷合作社合作，評估成立有機促進區。

「對環境有幫助，對人體就有幫助」洪佳君認為，除了營養午餐，市府應該鼓勵公部門強化有機農產的採購，但目前來看腳步仍然是太慢。

諶錫輝指出，現在除已推動的營養午餐吃有機蔬菜，市府相關單位也鼓勵採購有機農產品，市府也正研擬內部將獎勵機制，持續推動採購有機農產品。

新北市長侯友宜回應，光是坪林、貢寮面積可能還不夠，如何持續擴展，他已要求農業局持續與地方討論，鼓勵回到友善與自然生態的種植與養殖模式。

坪林農會總幹事林文恭指出，坪林有機茶園目前約有40幾公頃，有機農法對水源區涵養，或淨化水質有其正面效果，他樂見其成。

林文恭說，有機茶確實有其特定族群喜愛，不過因為投入成本高，收益不及一般慣行農業，要強化推廣，政府勢必要投入資源，提高誘因才會有更多農民加入。

不過林文恭說，相關產業扶植配套也要一起做，畢竟長期都靠政府資源挹注，對產業發展也非益處，推行有機促進區，要多跟地方溝通。

貢寮 坪林

延伸閱讀

助講反罷戰綠火力全開 劉和然再批：民進黨就是在欺負新北

圖書館館佔位亂象 坪林圖書館靜如山林 沒人搶位、搶電

新北好茶展售市集 坪林喝春茶、茶香手作體驗

新北5月抽驗蔬果 32件不符合、銷毀4175公斤

相關新聞

鳥築巢引停電頻仍 台電電桿設「鳥巢籃」盼人鳥共好

新北市石碇區106線道沿線居民，近年經常飽受「築巢惹禍」之苦，僅去年就傳出5次因鳥類在電線桿築巢導致的區域性停電。為改善...

北市電動公車起火案 詹為元：中央補助限制有關

台北市大都會客運262線電動公車，16日晚間8時40分行經長庚醫院站時，發生起火爆炸，北市府下令大都會客運同批20輛電動...

陶博館戲水池6月25日重新開放 親水、藝術、親子共融兼具

隨著夏季來臨，新北市立鶯歌陶瓷博物館戶外戲水池將於6月25日重新開放，為期約兩個月，至8月31日止。戲水池自啟用以來吸引...

有機夯 新北今年擬在坪林、貢寮各設10公頃有機促進區

有機農法正夯，也對環境更友善。新北市農業局盤點坪林、貢寮兩區，將設置各10公頃以上「有機農業促進區」，預計今年上路，不過...

湧蓮寺慈善大樓公共藝術案破局 三方歧見難解

歷時一年多的新北市湧蓮寺慈善大樓公共藝術案，最終陷入破局，創作團隊噪咖藝術指控提案雖獲評選第一，卻因體育局與地方意見多次...

再傳溺水喪命意外！淡水沙崙海水浴場是否重啟 下月揭曉

新北淡水沙崙海水浴場關閉多年，一名法籍男子前天玩水溺斃，讓沙崙海灘重啟蒙上陰霾。有民代說，全面禁止下水不是減少意外的方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。