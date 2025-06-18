有機夯 新北今年擬在坪林、貢寮各設10公頃有機促進區

有機農法正夯，也對環境更友善。新北市農業局盤點坪林、貢寮兩區，將設置各10公頃以上「有機農業促進區」，預計今年上路，不過議員認為新北幅員遼闊，應讓更多區域加入；地方農會則認為，推動有機農業是好事，不過成本相對會提高，需政府資源與相關配套一起投入，才會有更多農民願意加入。

新北市農業局統計農地有機驗證面積為370公頃，新北市議員洪佳君指出，新北市透過營養午餐計畫，帶動有機產業，並照顧孩童們健康，也對環境有利，各國也都已經在做，但新北有機促進區的消息到目前都沒聽到，市府目前進度到底為何？

農業局長諶錫輝表示，目前已經委託有機農業社，目前選擇坪林、貢寮兩區希望成立有機促進區。

洪佳君說，新北市幅員遼闊，只選擇這兩區比例太少，像是鶯歌有新希望農園，還有很多其他地點都適合推動，農業局應該積極研究。

諶錫輝指出，因為新希望農園面積不足，目前會先從坪林、貢寮開始，其他地點會再持續盤點。

新北市農業局指出，畫設有機農業促進區須符合需土地毗鄰面積10公頃以上，還要區內農友1/2以上同意、慣行農友1/3以上同意，並以法人、團體、縣市政府為營運主體。

農業局說，市府已盤點坪林、貢寮有機土地，今年與新北市永續農業運銷合作社合作，評估成立有機促進區。

「對環境有幫助，對人體就有幫助」洪佳君認為，除了營養午餐，市府應該鼓勵公部門強化有機農產的採購，但目前來看腳步仍然是太慢。

諶錫輝指出，現在除已推動的營養午餐吃有機蔬菜，市府相關單位也鼓勵採購有機農產品，市府也正研擬內部將獎勵機制，持續推動採購有機農產品。

新北市長侯友宜回應，光是坪林、貢寮面積可能還不夠，如何持續擴展，他已要求農業局持續與地方討論，鼓勵回到友善與自然生態的種植與養殖模式。

坪林農會總幹事林文恭指出，坪林有機茶園目前約有40幾公頃，有機農法對水源區涵養，或淨化水質有其正面效果，他樂見其成。

林文恭說，有機茶確實有其特定族群喜愛，不過因為投入成本高，收益不及一般慣行農業，要強化推廣，政府勢必要投入資源，提高誘因才會有更多農民加入。

不過林文恭說，相關產業扶植配套也要一起做，畢竟長期都靠政府資源挹注，對產業發展也非益處，推行有機促進區，要多跟地方溝通。