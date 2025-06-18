湧蓮寺慈善大樓公共藝術案破局 三方歧見難解

歷時一年多的新北市湧蓮寺慈善大樓公共藝術案，最終陷入破局，創作團隊噪咖藝術指控提案雖獲評選第一，卻因體育局與地方意見多次要求修改作品，導致藝術主體大幅變更、計畫難以執行，如今瀕臨倒閉。新北市體育局則表示，公共藝術必須考量建物結構與地方認同，尊重在地聲音，將依法補償創作成本。湧蓮寺則強調，過程中始終是配合市府統籌，體育局亦持續聽取寺方意見，並未干預評選。

噪咖藝術創辦人林維源指出，團隊自2023年底參與湧蓮寺公共藝術徵選，投入大量時間與創作能量，最終以融合在地文化意象、公共參與機制的「聚首蘆洲」計畫獲得評審肯定，於2024年初取得第一名。原設計包含牆面獅仔頭作品、共創項目及三件民眾參與裝置，意圖展現蘆洲自然地景與人文記憶。未料決選剛落幕，即接獲體育局通知，要求強化視覺效果、改為大型獅頭版本，並刪減參與項目。林維源坦言，當時雖感受委屈，但考量團隊生計與疫情後資金壓力，只能配合修改。

他表示，後續又被告知須取得湧蓮寺同意，寺方對作品內容多所質疑，並主張應改為蓮花、觀音山等傳統象徵，讓團隊原創精神幾近全失。一年內噪咖提出九種版本，每一案皆須重算牆面結構與製作成本，最終雖獲寺方初步點頭，卻又在鑑價通過後遭翻案，案子進退兩難。「創作權被剝奪，成本也無法回收，我們真的快撐不住。」林維源表示，團隊現已入不敷出，房屋抵押、疫情貸款仍在償還中，手中其他四案也因本案拖累進度，「不是不想繼續創作，而是現實已經不允許。」

體育局表示，本案設計須配合建築結構與牆面載重，並參酌在地文化與地方聲音，強調「公共藝術必須尊重地方意見」，因此邀請湧蓮寺代表參與討論，以促成共識。對於藝術團隊設計成本，體育局承諾「將依相關程序從寬認定補償，盡力協調給付」，同時坦言案情久拖，也造成評審委員請辭，確實對執行進度造成壓力。

湧蓮寺主委陳宏昌表示，本案由市府主導，寺方為捐贈方但並未主導創作內容，「是體育局尊重我們，我們才表達地方意見」。他指出，作品多次修改仍難符合期待，最終決定不設圖像，「門面牆面弄不好就不好，乾脆保留原狀」。他強調，寺方從未否定藝術價值，但牽涉門面形象與社區認同，不能輕忽。

該案目前由體育局傾向終止，但仍須委員會正式定案。噪咖藝術則指出，期盼能獲得合理補償，避免藝術團隊因程序混亂而蒙受重創。