鳥築巢引停電頻仍 台電電桿設「鳥巢籃」盼人鳥共好

新北市石碇區106線道沿線居民，近年經常飽受「築巢惹禍」之苦，僅去年就傳出5次因鳥類在電線桿築巢導致的區域性停電。為改善情況，台電北南區處去年首度在石碇試辦裝設「鳥巢籃」，希望引導鳥類遠離線路關鍵設備，兼顧供電穩定與野生動物生態，成為另類「人鳥共好」嘗試。

「洗到一半沒水，一查才知道是鳥築巢害的。」在地居民林先生回憶，過去常因跳電影響生活起居，停電停到怕。居民陳太太也說，去年夏天連續停兩次，小孩熱到睡不好，「現在看到台電裝的籃子，希望牠們願意搬過去。」

台電指出，鳥類在電桿築巢，經常咬斷電線、觸碰設備，引發短路與停電。以往採用驅鳥器與線路包覆防護，雖有助抑制但無法根絕，鳥類往往被清巢後旋即重建。為此，北南區處同仁提出創新方式，自去年5月起在石碇、新店兩區共5處電桿試辦裝設「鳥巢籃」，目的是主動提供鳥類築巢空間，避開危險的線路設施。台電表示，實施至今相關點位尚未發生鳥獸碰觸導致的停電事故，後續將視成效研議擴大設置。

台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏說，石碇常見喜鵲築巢，這類鴉科鳥類智力高，偏好在電線桿等高處築巢，並使用大量鐵絲與金屬物料，推測可能為了避敵或強化保護性所需。「喜鵲喜歡自己築巢，對巢材和環境有明確偏好，人工設施是否被接受仍待觀察。」她也提醒，除喜鵲外，黑翅鳶、麻雀等鳥類也常於電桿上築巢，相關風險不容忽視。