聽新聞
0:00 / 0:00
北市電動公車起火案 詹為元：中央補助限制有關
台北市大都會客運262線電動公車，16日晚間8時40分行經長庚醫院站時，發生起火爆炸，北市府下令大都會客運同批20輛電動車檢驗才能復駛，並檢查北市858輛電動公車充電裝備。北市議員詹為元認為，該問題指出中央對於電動公車市場限制，缺乏競爭有關。
詹為元表示，據了解是一輛大都會客運所屬由華德動能製造的電動公車，所幸司機在發現儀表板出現電池異常警示後就疏散乘客，而車輛在疏散後幾秒就突然爆炸起火，這起突發狀況，已讓大家對電動公車的安全產生疑慮。
他說，儘管大都會客運表示，將暫時全面停駛此批涉事車款的車輛共20輛，但檢視華德動能的電動公車，其實不只有大都會客運在使用，目前北市共計有214輛華德的車輛在各家業者營運中，且是全市使用第二多的品牌。
他認為，更理想的做法應該是除了大都會客運停駛外，其他業者也要跟上，同屬該批次生產的華德車應同步停駛檢查，而其餘批次生產的儘管可持續營運，但也應該做全面檢修。
另一方面，詹為元認為，中央政府針對電動大客車的補助，目前僅限於通過「交通部電動大客車推動計畫車輛業者資格審查作業要點」的6家廠商。根據資料，目前台北市使用的電動公車品牌分別為，凱勝綠能20輛、華德動能214輛、總盈汽車25輛、成運汽車232輛、鴻華先進58輛、創奕能源141輛、金龍汽車168輛。
詹為元說，雖然這些品牌多數已納入補助，但在實際市場上仍有限制，缺乏開放競爭將難以強化品質監督與安全。
他認為也應該進一步檢討補助制度，應全面開放具備技術與安全能力的廠商申請補助，讓市場競爭與品質機制並行，才能真正確保民眾安全與公共利益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言