回響／校樹常態健檢 北市：比照消防檢查

台中逢甲大學日前發生老榕樹壓死學生事件，本報日前報導學界與樹藝界均高呼校園樹木應常態健檢。北市教育局昨天開第一槍，表示正規畫將樹木檢測比照每年消防檢查，補助專家進校園全面健檢，但量能是否足夠仍在研議，可能採寒暑假分時段、分校檢查。

據統計，台北市教育局主管236所國高中職小校園，共約5萬多顆樹木，維管量能龐大；近日逢甲大學發生老樹倒塌壓死學生，且暑假颱風季將來臨，教育局規畫精進校園樹木安全檢測。

今年以來約有23校通報樹木疑染病生長不良，教育局正進行病株檢測與後續作業。工程科長粘志偉指出，學校多於寒暑假修剪樹木，一年約1到2次，會請市府核發樹木修剪證照人員一併檢視校樹生長情形，例如是否出現病害等，以維護樹木健康生長；過去也常態舉辦褐根病防治、樹木修剪研習，讓校方人員有正確樹木維管知能，若發生問題即時通報。

粘志偉說，現階段除了配合工務局每月定期協助2所學校檢視校園樹木，包括病害和生長不佳等，提供須防治病害或改善情形供學校管理參考，上周開會也討論是否邀請專家學者進入校園為樹木全面健檢，但因量能較大，目前仍在研議作法。

粘志偉表示，原則上一所學校樹木檢測大約1到2天可完成，專家學者每次收費2000至2500元，換算約需50萬元，關鍵還是要看專家學者的量能是否足夠，也不排除拆分為寒暑假執行，或是學校剛好做跑道或球場等周邊工程時，可請相關人員規畫時，尋找外部樹木專業人士一併檢視。