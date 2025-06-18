中央刪租金補貼 北市要連本帶利討回

中央統刪各縣市一般補助款，還要求地方分攤擴大租金補貼，地方政府不分藍綠多強調無力分攤，「最好是中央繼續出」，藍營直言是「總統政見、地方埋單。」

台北市長蔣萬安準備定期公告中央對台北市民的欠款清單，未來「連本帶利」討回來。新北市長侯友宜嘆氣說，「神你要做，鬼你也做」，倒楣的卻是人民及最弱勢族群；台中市長盧秀燕直言「市府沒有能力倒貼或幫忙出錢，無法分攤。」

4市統計，北市被要求自籌分攤40%、需18.78億元；台中30%、21.7億元；新北30%、約18億元；高雄20%、8億元。

蔣萬安昨天在市政會議呼籲中央，租金補貼不是可以黑箱作業、任意砍削的政治工具，不要一意孤行，持刀砍向全台最需要幫助的民眾。他怒批，上周市府開記者會抗議行政院主計總處惡意修正補助辦法，沒想到當天傍晚都發局就立刻收到刪減北市補助的函文。

蔣萬安說，刪租金補貼直接傷害全國75萬戶租屋家庭基本生存權，他已要求各局處全面盤點，自中央核定補助卻要求地方自籌經費的政策，甚至統籌分配款短撥，都要綜整清楚，讓市民知道哪些權益被剝奪。

新北市議員江怡臻、林金結等人質詢中央除剋扣地方一般性補助款，如今又要剋扣租金補助，總統賴清德競選時喊出擴大至75萬戶租金補貼，現在竟要地方政府擦屁股，根本是「總統政見、地方埋單。」

「我心有戚戚焉。」侯友宜搖頭感嘆，「從事公職近50年，從未看過這樣的中央政府，置人民於不顧，真不可思議！」他說，中央之前敲鑼打鼓說得很好聽，說是「中央專案擴大補助租金補貼」，賴總統政見也講過，現在資源調整、配置完全是惡整、沒有章法，地方政府根本無法負擔，財劃法說要給新北市374億元，但中央不執行，扣一扣「說不定要倒貼」。

盧秀燕說，租補業務本就歸中央，台中市已被刪除32億元一般性補助款，現在還在籌措經費回補，希望維持中央直接撥款的現況，也盼望規模不要縮減。

陳其邁也說，高雄囤房稅一年收入約3億元，已用於增額租金補貼和社宅租金減免，現行租金補貼政策對年輕人非常重要，不管中央或地方的分攤比例多少，這個政策都應該繼續辦下去；中央出當然是最好，會持續溝通。