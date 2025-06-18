再傳溺水喪命意外！淡水沙崙海水浴場是否重啟 下月揭曉

新北淡水沙崙海水浴場關閉多年，一名法籍男子前天玩水溺斃，讓沙崙海灘重啟蒙上陰霾。有民代說，全面禁止下水不是減少意外的方法。新北觀旅局說，已完成四季調查，預計7月4日新北市水域安全會議提出初步研判結果及未來管理方向。

沙崙海水浴場早年紅極一時，因經營不善加上海域暗藏激流，數次發生溺水意外，1990年關閉而沒落，期間仍有民眾闖入戲水，2012年發生4死意外，市府公告沙崙海水浴場為禁止水域遊憩活動區域，不料前天又有溺水意外，水域管理引關注。

議員鄭宇恩說，沙崙海域憾事暴露政府在水域管理上「只禁不管」產生的管理空窗，全面禁止不是減少意外的方法，建議以科學數據輔助，適度開放合適下水季節、水域活動，搭配救生員、安全水域畫設等，以安全管理措施，取代消極無管理的禁令。

觀旅局指出，去年委託海洋大學調查淡水沙崙海域海象，建立完整資料庫，包含海域地形測量、海流流速調查、水質檢測、海岸線變遷分析。目前仍屬公告禁止水域遊憩活動區域，民眾勿戲水或從事水域遊憩活動，如涉及違法帶客，最重可處20萬罰鍰。

「愈開放愈能降低溺水率。」台灣開放水域聯盟理事長李元治直言，沙崙若不是禁區，水域活動在海邊進行，如獨木舟、SUP等，發生意外可利用現有器材去救人一命，畫為水域遊憩禁區最沒效益，沙崙海灘若能開放，鄰近淡海輕軌沙崙站運量有望提升，相信有助地方發展。