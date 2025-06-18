最高可增50萬元！新北里經費調整 預計429里受惠

新北市幅員遼闊，現行里基層工作經費去年改採9級分級制度，60萬元至100萬元不等，難符需求。市長侯友宜昨承諾，明年起調整里基層工作經費級距，以里人口數4千人、每年60萬元為門檻，每3千人為一級距增加5萬元，最高50萬元，預計429里受惠。

新北議會定期會昨安排國民黨團總質詢，書記長王威元指出，他是里長出身，必須替里長發聲，目前大小里差距過大，里基以1萬人為基本門檻，很多里負擔沉重，應有所調整。王也說，志工、巡守隊等餐點補助費100元，遇物價飛漲愈來愈難辦事，公益活動補助20萬上限太僵化，都應調整。

侯友宜說，隨著人口變化，里基層工作經費要適度調整，明年將調整里基層工作經費級距，以里人口數4千人、每年60萬元為門檻，每3千人為一級距增加5萬元，最高可加50萬。里鄰長、志工、義工、守望相助隊很辛苦，物價上漲，里長服務項目增多，承諾將便當費、夜點費修正為120元。

新北1032名里長，2萬2千多名鄰長也肩負重要任務。八里區長坑里一名鄰長去年發生死亡車禍，因鄰長沒被納團保，家屬陷入困境。議員劉美芳指出，鄰長是市政重要推手，六都僅新北、高雄沒將鄰長納入團保。議員邱烽堯說，防疫時期，鄰長幫忙運送快篩劑、生活用品，保障要更全面。

侯友宜表示，新北鄰長逾8成是65歲以上，投入第一線服務，要保障身心安全。經內部評估，將為鄰長投保意外死亡、失能、醫療住院、傷害醫療等，每人投保金額1200元，總金額約2700萬元，預計明年上路。