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新北愛心敬老卡使用率僅4成 議員盼擴大應用 侯友宜點頭了

聯合報／ 記者葉德正洪子凱／連線報導
新北市長侯友宜昨在議會允諾評估敬老愛心卡擴大使用範圍。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜昨在議會允諾評估敬老愛心卡擴大使用範圍。記者葉德正／攝影

新北敬老卡每月有480點，使用率僅4成，新北去年已增加計程車等用途，藍綠議員要求再擴大使用範圍，包括運動中心、公有場館，或與其他縣市合作涵蓋動物園，甚至用於掛號費。市長侯友宜說，敬老愛心卡使用族群愈來愈大，將會研議處理。

新北老年人口逾78萬人，新北愛心敬老卡去年有效持卡數為61萬人，議員江怡蓁說，2023年度敬老卡使用14億元，僅占總額的39.5％，顯示敬老卡使用率偏低。

江怡臻說，不管藍綠議員，大家都希望能夠爭取敬老卡使用範圍再擴大，新北陸續擴及台鐵、YouBike、計程車等，為鼓勵長者多使用敬老卡，議員紛紛反映民意，希望增加運動中心、公有場館，或與北市、桃園談合作，讓民眾可以到動物園、兒童新樂園等場館。

議員陳家琪指出，長者幾乎每個月都會到醫院或衛生所看診，如果能用在支付看診費用，將提高使用率，也減輕長者負擔，使用上會更有感。

侯友宜說，新北老年人口今年將突破20％，敬老卡預算今年預估會使用到19億元，明年編列相關預算將思考擴大使用項目，在財政可負擔下，鼓勵長者多出門，讓480點可以用完。

鄰近的北市敬老卡除可用在愛心計程車每趟次扣點65點、12區運動中心及53處場館使用等，2023年7月開放使用台鐵扣點，起迄站其中1站於北市內4個車站，每趟最高扣30點，去年10月31日起包含國光客運、基隆客運、桃園客運等13家客運公司，總共100條路線，敬老車資均可使用點數全額扣抵。

北市長者蔡阿姨分享，退休後常安排一日遊，從北投出發到象山健行，午後搭乘計程車到動物園，也會搭貓纜上貓空品茶，晚上到花博、士林夜市散步吃晚餐，交通、門票花費都可用敬老卡支應，讓生活更多采多姿。

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