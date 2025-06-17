新北瑞芳清潔隊展開環境大消毒 各里備戰迎夏日

為因應夏季高溫潮濕氣候，降低病媒蚊孳生風險，新北市瑞芳區清潔隊近日積極展開各里環境大消毒工作，今(17)日來到龍鎮里執行戶外消毒，確保社區環境衛生安全。

消毒工作由龍鎮里長林文清與鄰長們親自帶路，協助消毒工作人員針對里內巷弄、排水溝及死角等處全面噴灑消毒藥劑，務求不留死角。

龍鎮里里長林文清表示，夏天是病媒蚊活躍的高峰期，感謝清潔隊積極配合，也希望里民能持續配合清潔週邊環境，共同守護健康家園。

瑞芳區清潔隊長蔡培民指出，清潔隊今年安排於3月、6月及9月分三階段進行戶外環境衛生噴消作業，作業日期皆透過公文通知區公所與各里辦公處同步進行公告。為加強提醒，消毒作業前一日也將由里長透過廣播通知住戶提前做好相關防範措施，如遮蓋食器、收起衣物等。

隊長蔡培民也提醒，若遇天候不佳或特殊狀況，消毒作業將順延執行。民眾如欲查詢各里消毒時程，可至新北市政府環境保護局官網查詢，或洽當地里辦公處了解最新資訊。