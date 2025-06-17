打造性別友善示範空間 新北雙溪推動多元共融迴廊

新北市雙溪區啟動「多元共融迴廊」設計計畫，以雙溪火車站旁的地下道為起點，融合性別平等、多元共融、防災教育及社會參與等理念，重新打造兼具人文關懷與安全意識的公共空間，期待成為全市性別友善與社區活化的創新典範。

雙溪區公所以「雙溪有愛，性平無礙」為核心精神，活化原本老舊單調的地下道。透過彩繪與設計巧思，注入溫馨、包容與美感，使地下道白天呈現出山城的創意與人情味，夜晚則化身為溫暖的燈塔，守護著每一位往來的居民與旅客，全面提升雙溪的第一印象與在地生活品質。

為呼應行政院《110年性別平等政策綱領》，深入融入性別觀點，透過插畫與簡潔標語傳遞「反性別暴力」、「尊重多元性別」等重要訊息，讓地下道不僅是通行空間，更成為性別友善教育的平台。

此外，考量地下道在緊急狀況下的避難功能，設計中特別加入防災導引元素，包括避難路線指標、消防設備標示與應變圖示，提升民眾在災時的安全應變能力。

在推動公共參與方面，地下道內設置「全民督工」標語與聯絡方式，鼓勵居民參與公共建設的監督與回饋，強化公共透明與社區責任意識。

「多元共融迴廊」不僅是一項視覺美化工程，更是社會價值的實踐場域。透過社區再造，融合高齡友善、身心障礙無障礙設施等設計，促進不同背景居民的互動與參與，讓共融理念真正落實在日常生活中。

雙溪區長劉盈良表示，未來將持續透過跨局處協力與居民參與，擴大推動性別友善與多元共融的空間設計，讓公共空間成為美學與教育兼具的示範場所，也讓每位市民在生活中都能感受到被尊重與被看見。