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全台大南瓜齊聚新北淡水 林建訓732斤奪全國冠軍

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
農友林建訓以732台斤的大南瓜獲得今年全國大南瓜比賽冠軍。 圖／紅樹林有線電視提供
農友林建訓以732台斤的大南瓜獲得今年全國大南瓜比賽冠軍。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市農業局輔導淡水區農會舉辦「114年全國大南瓜比賽」，上週於淡水金色水岸辦理「全國大南瓜比賽頒獎暨展售會」，新北市長侯友宜出席頒獎典禮，今年由來自淡水區的林建訓農友以732台斤奪下冠軍，獲得獎金5萬元。展售會現場展示大南瓜、觀賞南瓜以及用創意裝扮的創意南瓜，還有由各式南瓜可供打卡、拍照，同時也有32攤新鮮農產品，現場相當熱鬧。

全國大南瓜比賽是全台最具指標性南瓜競賽，今年是第14年，超過150名農友參賽，冠軍農友林建訓是大南瓜比賽常勝軍，今年已是第8次奪冠，這次種出732台斤的大南瓜。林建訓表示，去年以624台斤獲得亞軍，比賽檢討後發現因為藤蔓葉片少以致養分不足，因此今年挑選週邊藤蔓葉片多的花進行授粉，確保南瓜能獲得足夠的養分，也調整種植密度，從1間溫室2顆改為1間1顆，還幫南瓜蓋網子，確保南瓜不受損，成功讓大南瓜重量增加100多台斤，獲得冠軍。他表示，很高興能將冠軍留在淡水，未來會繼續參賽，讓人想到淡水就想到大南瓜。

新北市長侯友宜表示，市府與農會合作辦理全國大南瓜比賽、結合在地業者開發料理，鼓勵在地店家使用栗子南瓜，更透過新北市各地區農會、26家小農鮮鋪以及20處希望市集販售淡水南瓜及加工商品，提高需求、拓寬通路雙管齊下，提高農民種植意願，讓新北市成為北台灣南瓜種植面積及產量最多的縣市，成為淡水代表性農產。新北市政府會持續秉持新北市做大事推動「農業健康市/式」理念，販售新北在地優質農產品，協助新北各區農會推廣當季的在地農產，鼓勵地產地消、減少食物里程。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，感謝新北市政府輔導及聯邦銀行贊助，聯邦銀行今年贊助冠軍獎金3萬6,000元，加上其餘各獎項總共贊助10萬元，讓比賽更加熱烈，比賽展場除了各優勝南瓜展示外，也能買到淡水新鮮南瓜及加工商品，歡迎大家趕快來賞南瓜、嚐南瓜；而提供優質南瓜是淡水區農會的堅持，配合南瓜產季農會也推出新款南瓜加工商品「南瓜穀物棒」，歡迎大家來淡農超市購買。

淡水 南瓜

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