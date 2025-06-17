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租補需自籌40% 蔣萬安籲中央刀莫砍向需受助者

中央社／ 台北17日電

中央以統刪給地方的一般補助款處理中央預算遭刪減，原明年由中央全額補貼的擴大租金補貼，北市需自籌40%。台北市長蔣萬安今天呼籲中央，莫一意孤行持刀砍向最需要幫助的人。

台北市政府指出，原本明年由中央全額補貼的擴大租金補貼，目前台北市政府被要求要自籌40%，相當於增加新台幣18.78億元預算。

蔣萬安今天在市政會議上指出，上週四（12日）跟幾名首長召開抗議中央主計總處惡意修正補助辦法的記者會，未料當天傍晚北市都發局就收到函文，正式通知刪減北市補助。

他特別指出，尤其這次連租金補貼都被刪，直接傷害全國75萬戶租屋家庭的基本生存權利，他嚴正呼籲中央，租金補貼不是可以黑箱作業、任意砍削的政治工具，不要一意孤行持刀砍向最需要幫助的民眾。

蔣萬安還說，已要求北市府各局處全面盤點從中央核定補助以來，不論是一般性補助款、計畫型補助款、中央主導卻要求地方自籌經費的政策，甚至是統籌分配款的短撥問題，都要一次總整清楚。

最後他說，會研議定期公告中央對北市人民的欠款清單，不但要讓市民知道哪些該有的權益被剝奪，更要向中央「連本帶利」討回來，捍衛台北市民該有的福祉與尊嚴。

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。主計總處近期指出，修法非刪除一般性補助款，而是因應新版財劃法，地方政府明年將無財政差短，但一般補助款又不能低於前一年，因此蒐集地方意見。

補助款 租金補貼

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