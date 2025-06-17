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照顧2萬多名鄰長 侯友宜：115年納團體意外險

中央社／ 新北17日電

新北市長侯友宜今天表示，為保障全市2萬2381名鄰長執勤安全，明年將動支新台幣2700萬元為鄰長辦理團體意外險。也將調整里基層工作經費級距，提高各里的工作經費。

新北市議會進行市政總質詢，國民黨團書記長王威元和黨籍議員進行聯合質詢；王威元以其曾任里長的經歷表示，市府未提供鄰長團體意外保險，萬一在協助市政勤務過程中發生意外，恐無保障可言，讓第一線人員形同「自帶風險值勤」。

侯友宜表示，新北市目前有2萬2381名鄰長，8成以上都是65歲以上長者，他們支持里長工作，市府一定要保障他們身心安全。因此，將為鄰長辦理團體意外險，預計明年正式實施。

侯友宜表示，預估為每人投保金額為1200元，總金額要2700萬元，希望在意外死亡或失能給付、意外醫療住院給付、傷害醫療給付等項目都可以照顧到，讓各種保障能一次到位，給予鄰長們全時段的保障。

王威元表示，近年民生物價調漲，基層反應里鄰活動的義工餐點費及里守望相助隊夜點費因實際物價上漲不足支應。

國民黨議員劉美芳表示，市府為鄰長投保金額超過她的預估，也較北市等縣市更高。但她也希望市府能夠考量公平性及資源有效運用，調整里基層工作經費級距，以提升地方服務量能。

侯友宜指出，新北市每年編列里基層工作經費，以使里長有效迅速的解決里內重要、急迫性公共建設需求，現行制度以里人口數1萬人、每年60萬元為門檻，每3千人為一級距增加5萬元為原則。

他表示，由於各里人口數差距大，考量公平性及資源有效應用，將於明年起調整為以里人口數4000人、每年60萬元為門檻，每3000人為1級距增加5萬元。各里經費可達60萬元至110萬元，整體將增加2725萬元預算。里鄰活動、義工餐點費及里守望相助隊隊員夜點費每人每次上限由100元修正為120元。

侯友宜

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