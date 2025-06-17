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自來水管遭施工挖損 6/17-18新北6萬戶停水

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

桃園市八德區思源街1200mm自來水管於日前受污水下水道工程施工挖損，由於該管線是桃園大湳給水廠送桃園龜山及新北林口地區的重要管線，台灣自來水股份有限公司第二區管理處預計於6月17日辦理緊急搶修作業，施工期間將影響新北市林口區及泰山、五股區部分區域，停水時間自114年6月17日9時起至6月18日8時止停水計23小時，停水戶數總計6萬4,439戶(直供戶2,527戶)，請民眾儲水備用。

新北市政府水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，台水設置6處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

水利局補充，114年6月17日9時起至6月18日8時止停水(計23小時)，影響範圍：一、林口區全區。二、泰山區：大科里(南林路、大科路、大科一路、錢厝坑、自強路)、同榮里(黎明路、犁頭窠)、黎明里(黎明路、泰林路3段、大科一路)。三、五股區：福德里(登林路83號至91-10號及112號至114-6號、登林路單號(93~107號)、登林路雙號(116~134-3號)、德音里(外寮路)。

聚傳媒

桃園 停水

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