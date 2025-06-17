快訊

獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

議員問認不認識嚕嚕米 侯友宜：是河馬嗎？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
芬蘭知名IP嚕嚕米。本報資料照片
芬蘭知名IP嚕嚕米。本報資料照片

新北市議會今天總質詢，新北市議員劉美芳針對板橋435藝文特區不若華山藝文特區有知名IP進駐，希望新北市府能多開發相關合作。新北市長侯友宜強調，華山商業行為比較多，板橋435公辦場域也有自己特色，沒有說誰一定比較好，會持續推廣更多藝文活動供民眾參加。不過劉美芳在議場詢問侯友宜認不認識荷蘭知名IP嚕嚕米，侯友宜說「河馬嗎？」，引發討論。

劉美芳今天總質詢，詢問新北市板橋435藝文特區規劃議題，她舉出近期不少知名國際IP包括吉伊卡哇、嚕嚕米與龍貓，侯友宜只認識龍貓。對於侯友宜把嚕嚕米認成「河馬，」劉美芳笑說，雖然嚕嚕米「姆明」長得很像河馬，但其實是荷蘭的精靈，是國際知名IP。

劉美芳說，近期華山藝文特區展出包括吉伊卡哇、嚕嚕米特展，相對來看新北板橋435卻缺乏這類知名IP展覽，很難吸引年輕人。

侯友宜說，兩個地區屬性不一樣，華山商業性質比較高，板橋屬於公辦場域，很多都是提供無償使用，兩者各有好處，客群也都不太一樣。

但劉美芳直言，提倡藝術很好，但缺乏吸引力與票房對場域發展也不見得有利，她認為可以邀請更多IP參與，或跟文策院共同開發地方特色IP，吸引更多人參與。

侯友宜說，新北歡樂耶誕城國際IP授權費都非常高，他認為相關場域展覽不一定要用IP，也可以發展地方特色文化，現在空軍三重一村、府中雙城做得不錯，吸引不少年輕人造訪。

河馬 侯友宜

延伸閱讀

監察院存廢 侯友宜：監院沒贏得人民信任

藍批賴政府租金補貼要地方出錢 侯友宜：倒楣的是人民

議員爭取敬老愛心卡使用範圍擴大 侯友宜研議評估

新北鄰長責任重 侯友宜：明年納入團體保險

相關新聞

議員問認不認識嚕嚕米 侯友宜：是河馬嗎？

新北市議會今天總質詢，新北市議員劉美芳針對板橋435藝文特區不若華山藝文特區有知名IP進駐，希望新北市府能多開發相關合作...

電動公車爆炸起火 20輛同批車停駛 業者：完成「三電」檢修復駛

台北市大都會客運262線電動公車，16日晚間8時40分行經長庚醫院站時，發生起火爆炸，所幸駕駛長在發生儀表板異常時就先疏...

淡水沙崙又傳溺水...重啟再生波折？新北市府近日研議未來管理方向

淡水沙崙海水浴場昨日又傳出溺水意外，民間團體近年不斷疾呼開放水域再度引發討論。新北議員鄭宇恩說，全面禁止下水不是減少意外...

議員爭取敬老愛心卡使用範圍擴大 侯友宜研議評估

新北敬老卡每月有480點，但使用率僅4成，新北市議會國民黨團今天總質詢，希望市府擴大敬老卡使用範圍，包括運動中心、公有場...

新北鄰長責任重 侯友宜：明年納入團體保險

新北市人口全國最多且城鄉差距大，除1032名里長外，2萬2000多名鄰長也肩負重要任務。新北市議會國民黨團今天總質詢爭取...

暑假青少年騎機車多 侯友宜提機車考「駕訓合一」入法

新北市長侯友宜今主持道安會報，據統計新北市去年交通事故30日死亡人數達269人，而18至24歲事故當事人以機車最多。侯裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。