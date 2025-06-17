議員問認不認識嚕嚕米 侯友宜：是河馬嗎？

新北市議會今天總質詢，新北市議員劉美芳針對板橋435藝文特區不若華山藝文特區有知名IP進駐，希望新北市府能多開發相關合作。新北市長侯友宜強調，華山商業行為比較多，板橋435公辦場域也有自己特色，沒有說誰一定比較好，會持續推廣更多藝文活動供民眾參加。不過劉美芳在議場詢問侯友宜認不認識荷蘭知名IP嚕嚕米，侯友宜說「河馬嗎？」，引發討論。

劉美芳今天總質詢，詢問新北市板橋435藝文特區規劃議題，她舉出近期不少知名國際IP包括吉伊卡哇、嚕嚕米與龍貓，侯友宜只認識龍貓。對於侯友宜把嚕嚕米認成「河馬，」劉美芳笑說，雖然嚕嚕米「姆明」長得很像河馬，但其實是荷蘭的精靈，是國際知名IP。

劉美芳說，近期華山藝文特區展出包括吉伊卡哇、嚕嚕米特展，相對來看新北板橋435卻缺乏這類知名IP展覽，很難吸引年輕人。

侯友宜說，兩個地區屬性不一樣，華山商業性質比較高，板橋屬於公辦場域，很多都是提供無償使用，兩者各有好處，客群也都不太一樣。

但劉美芳直言，提倡藝術很好，但缺乏吸引力與票房對場域發展也不見得有利，她認為可以邀請更多IP參與，或跟文策院共同開發地方特色IP，吸引更多人參與。

侯友宜說，新北歡樂耶誕城國際IP授權費都非常高，他認為相關場域展覽不一定要用IP，也可以發展地方特色文化，現在空軍三重一村、府中雙城做得不錯，吸引不少年輕人造訪。