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電動公車爆炸起火 20輛同批車停駛 業者：完成「三電」檢修復駛

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市大都會客運262線電動公車昨晚爆炸起火。記者李隆揆／翻攝
台北市大都會客運262線電動公車昨晚爆炸起火。記者李隆揆／翻攝

台北市大都會客運262線電動公車，16日晚間8時40分行經長庚醫院站時，發生起火爆炸，所幸駕駛長在發生儀表板異常時就先疏散7名乘客。大都會客運總經理李建文表示，該車有完成電池、機電、電控的相關大小保養，除了詳查起火原因外，其餘同批引進的20輛電動車，也會檢查「三電」系統後，恢復行駛。

李建文還原當時駕駛長在昨晚間8時43分行經敦化北路160號前，公車的儀表板亮起紅燈，駕駛長警覺有異立即停靠在路邊，並依照SOP疏散車上7名乘客。

隨後，駕駛長到車尾後方查看，不料於晚間8時47分車身右側突然發生爆炸起火，駕駛長立即撥打119，警消於8時53分到場，9時控制火勢。

李建文說，該輛電動公車是於民國110年12月23日出廠，都有符合國家安全認證及獲得補助的車廠製造生產。該車也於114年3月6日完成二級保養、4月30日完成三級保養。

他說明，二級、三級保養屬於例行性的保養，細節項目多種，皆有涵蓋電池、機電、電控等檢驗，「可以想成二級為小保養、三級為大保養，小至換機油、大至換煞車。」同時保養時間都有固定，也由於和傳統油車不同，因此保養都會由原廠來協助。

目前大都會客運同批引進的20輛電動公車，已全面停派，李建文說，先以柴油公車調度，仍符合市府核定的最大班距發車。另外，20輛電動公車的電機、電控、電池檢查，預計今天下午就會和原車廠確認檢修項目，確認無疑後，會函報主管機關，同意後才恢復營運。

電動 爆炸 公車

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