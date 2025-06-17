淡水沙崙又傳溺水...重啟再生波折？新北市府近日研議未來管理方向

淡水沙崙海水浴場昨日又傳出溺水意外，民間團體近年不斷疾呼開放水域再度引發討論。新北議員鄭宇恩說，全面禁止下水不是減少意外的方法。新北觀旅局說，已完成春、夏、秋、冬四季調查，預計於7月4日新北市水域安全會議提出初步研判結果及未來管理方向。

淡水沙崙海水浴場早年紅極一時，因經營不善加上海域暗藏激流，數次發生溺水意外，雖然1990年關閉而沒落，但仍有民眾闖入戲水，2012年發生4死意外，新北市府公告沙崙海水浴場為禁止水域遊憩活動區域，不料昨日又再度傳出溺水意外，讓沙崙海灘的重生蒙上一層陰霾。

鄭宇恩說，沙崙海域憾事，暴露過去政府在水域管理上「只禁不管」產生的管理空窗。她認為，全面禁止從來都不是減少意外的方法，現況沙崙海水浴場，仰賴夏季的周末有淡水水上救生協會自發性的協助，巡守水域安全，但平日怎麼辦？意外總是發生在無人管理的情況下。

鄭宇恩說，她推動沙崙海水浴場水域重新開放，希望水域活動促進地方繁榮，也盼以科學數據適度開放沙灘合適下水季節、水域活動種類等，並搭配專業的水域管理措施，例如救生員、安全水域劃設等；而沙崙水域開放與否、如何開放，就待7月4日今年第一次的水域安全協調會議，盼市府以完善安全管理，取代消極無管理的禁止下水。

觀旅局指出，去年委託國立海洋大學調查淡水沙崙海域海象，建立完整資料庫，包含海域地形測量、海流流速調查、水質檢測、海岸線變遷分析，並與國內外歷次調查成果比對分析，同時收集同質性海域管理經驗與開放可行性作比較。

觀旅局說，現已完成春、夏、秋、冬四季調查，相關數據，如流速、水質、是否有暗流等，均由國立海洋大學模擬判讀及風險評估，預計7月4日新北市水域安全會議提出初步研判結果及未來管理方向。觀旅局強調，沙崙海域目前仍屬公告禁止水域遊憩活動區域，民眾切勿戲水或從事任何水域遊憩活動。如涉及違法帶客從事活動，最重可處以最高20萬罰鍰。