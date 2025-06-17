快訊

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

議員爭取敬老愛心卡使用範圍擴大 侯友宜研議評估

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，允諾評估敬老愛心卡擴大使用範圍。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，允諾評估敬老愛心卡擴大使用範圍。記者葉德正／攝影

新北敬老卡每月有480點，但使用率僅4成，新北市議會國民黨團今天總質詢，希望市府擴大敬老卡使用範圍，包括運動中心、公有場館，或與其他縣市合作可用到動物園、兒童新樂園，甚至掛號費。新北市長侯友宜表示，愛心卡是趨勢，除用在交通，應擴大多元範圍，會朝議員建議方向去做。

新北市議會國民黨團今天總質詢，市議員江怡臻指出，新北市目前老年人口已經78萬人，新北愛心敬老卡去年有效持卡人數為61萬人，她以2023年度敬老卡使用了14億元計算，只占經費編好邊滿數的39.5％，也顯示敬老卡使用率低。

江怡臻說，不管藍綠議員，大家都希望能夠爭取敬老卡使用範圍擴大，新北已陸續擴大到台鐵、YouBike、計程車等等，為了讓長者多使用敬老卡，不少人都提出希望增加運動中心、公有場館，甚至可以跟台北市、桃園市談合作，讓民眾可以到動物園、兒童新樂園使用。

市議員陳家琪也說，長者幾乎每個月都會到醫院或是衛生所看診，如果能夠讓敬老愛心卡用在支付看診費用，都能夠增加使用率，減輕長者負擔。

侯友宜說，長者人數持續增加，今年預計老年人口占比會超過20％，敬老卡預算今年預估會使用到19億元，明年編列相關預算，會成擴大項目方向討論，在財政可以負擔底下，讓長者活得開心健康，願意出門，讓480點可以用完。

另外市議員黃桂蘭也說，面對老房與老人問題，市府也應及早準備。

侯友宜說，市府鼓勵大家老屋換居，電梯也有最高340萬元補助，最好還是推動都更，新北這幾年核定數字，超過這過去20年的7點多倍，持續努力。

議員 老年人口

延伸閱讀

新北鄰長責任重 侯友宜：明年納入團體保險

暑假青少年騎機車多 侯友宜提機車考「駕訓合一」入法

分擔擴大租金補貼 侯友宜：應中央統籌辦理

飆高溫用電增 侯友宜：用電問題推給小動物不行

相關新聞

議員爭取敬老愛心卡使用範圍擴大 侯友宜研議評估

新北敬老卡每月有480點，但使用率僅4成，新北市議會國民黨團今天總質詢，希望市府擴大敬老卡使用範圍，包括運動中心、公有場...

淡水沙崙又傳溺水...重啟再生波折？新北市府近日研議未來管理方向

淡水沙崙海水浴場昨日又傳出溺水意外，民間團體近年不斷疾呼開放水域再度引發討論。新北議員鄭宇恩說，全面禁止下水不是減少意外...

新北鄰長責任重 侯友宜：明年納入團體保險

新北市人口全國最多且城鄉差距大，除1032名里長外，2萬2000多名鄰長也肩負重要任務。新北市議會國民黨團今天總質詢爭取...

暑假青少年騎機車多 侯友宜提機車考「駕訓合一」入法

新北市長侯友宜今主持道安會報，據統計新北市去年交通事故30日死亡人數達269人，而18至24歲事故當事人以機車最多。侯裁...

新北里基層經費級距調整 最高可增50萬元

新北市幅員遼闊，大小里差距大，雖然新北市府現行里基層工作經費在2024年改採9級分級制度有60萬元至100萬元不等，地方...

2030全公車電動化..安全配套？學者建議訂細部維修法規

北市2030年要全面公車電動化，昨發生電動公車起火，再度引發民眾憂電動公車安全性？學者認為，應先找出起火原因，是車輛設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。