議員爭取敬老愛心卡使用範圍擴大 侯友宜研議評估

新北敬老卡每月有480點，但使用率僅4成，新北市議會國民黨團今天總質詢，希望市府擴大敬老卡使用範圍，包括運動中心、公有場館，或與其他縣市合作可用到動物園、兒童新樂園，甚至掛號費。新北市長侯友宜表示，愛心卡是趨勢，除用在交通，應擴大多元範圍，會朝議員建議方向去做。

新北市議會國民黨團今天總質詢，市議員江怡臻指出，新北市目前老年人口已經78萬人，新北愛心敬老卡去年有效持卡人數為61萬人，她以2023年度敬老卡使用了14億元計算，只占經費編好邊滿數的39.5％，也顯示敬老卡使用率低。

江怡臻說，不管藍綠議員，大家都希望能夠爭取敬老卡使用範圍擴大，新北已陸續擴大到台鐵、YouBike、計程車等等，為了讓長者多使用敬老卡，不少人都提出希望增加運動中心、公有場館，甚至可以跟台北市、桃園市談合作，讓民眾可以到動物園、兒童新樂園使用。

市議員陳家琪也說，長者幾乎每個月都會到醫院或是衛生所看診，如果能夠讓敬老愛心卡用在支付看診費用，都能夠增加使用率，減輕長者負擔。

侯友宜說，長者人數持續增加，今年預計老年人口占比會超過20％，敬老卡預算今年預估會使用到19億元，明年編列相關預算，會成擴大項目方向討論，在財政可以負擔底下，讓長者活得開心健康，願意出門，讓480點可以用完。

另外市議員黃桂蘭也說，面對老房與老人問題，市府也應及早準備。

侯友宜說，市府鼓勵大家老屋換居，電梯也有最高340萬元補助，最好還是推動都更，新北這幾年核定數字，超過這過去20年的7點多倍，持續努力。