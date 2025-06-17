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北市首例電動公車起火 3天內將安檢858輛

中央社／ 台北17日電

北市敦化北路昨晚發生1輛262路電動公車起火，台北市公運處今天表示，這是北市電動公車起火首例，今天將檢視4家共114輛同型公車的電池及廠站充電系統，並在3天內安檢全市共858輛電動公車。

昨天晚上8時43分，台北市敦化北路167號前發生大都會客運262路電動公車火燒車事件，幸無人傷亡。

台北市公共運輸處技正陳俊豪告訴中央社記者，這是台北市第一起電動公車起火案例，至於全國其他縣市有沒有發生過，要看交通部有否統計。

陳俊豪說，目前初判是電池故障導致火燒車，交通部已知悉案件發生，今天上午正由消防局鑑識小組檢查原因，之後交通部、財團法人車輛安全審驗中心、車廠華德動能等會前往大都會客運了解原因。

為避免再發生類似起火事件，他說，除了大都會客運有20輛同型號、同批出廠電動公車今天已停派，連同另有3家業者也有同型車，其電池及充電系統今天都要完成檢查完，總計114輛（含前述20輛）。

其次，陳俊豪說，台北市所有客運業者共14家，其中9家有配置電動車，含前述車輛，全市共有858輛電動公車，要求3天內完成電池、充電系統的檢視。

談到未來是否持續購置電動公車，陳俊豪說，2030年市區公車全面電動化是交通部既定政策，北市配合執行，也會就車輛安全、調度廠站充電安全管理，跟交通部討論是否有更精進的方式。

他說，目前可購置的電動公車車型都是交通部公告，這次事件是國產的，計有5家國家隊，都是車輛安全審驗中心公告的車型，目前一輛價格約新台幣1000多萬元，不同車廠價格略有落差，交通部對大型公車補助上限370萬元，有自動駕駛功能多補助最高150萬元，另外新公告的車型額外加碼150萬元。

有關昨天火燒車當下安全處置，陳俊豪說，昨晚事件的駕駛很有警覺性，收到亮燈警示且察覺公車動力衰減，就趕快靠邊停放，立即引導乘客下車轉乘，之後跟公司聯繫時才起火。

若是自動駕駛公車發生類似情況該如何處理，他說，目前自動駕駛都是輔助系統，尚無上路時程，還不知道自動駕駛狀況如何，要看後續研議、安排。

電動 北市 公車

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