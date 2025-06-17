新北鄰長責任重 侯友宜：明年納入團體保險

新北市人口全國最多且城鄉差距大，除1032名里長外，2萬2000多名鄰長也肩負重要任務。新北市議會國民黨團今天總質詢爭取將鄰長納入團體保險保障範圍，新北市長侯友宜表示，經過內部評估，每人投保意外死亡、失能、醫療住院、傷害醫療等，每人投保金額1200元，總金額約要2700萬元，把預算編下去，明年就能正式實施，「且是全時段保障」。

新北市八里區長坑里一名鄰長，去年在路上發生死亡車禍，卻因鄰長沒被納入團體保險，讓家屬陷入困境。市議員劉美芳指出，鄰長是市府政策重要的推手，目前六都只有新北、高雄沒有將鄰長納入團保，新北應保障鄰長權益，以利相關政策推行。

市議員邱烽堯也說，新冠疫情時期，鄰長幫市府運送快篩劑、生活用品，保障應該要更全面，大家也能更安心為市府做事，推動相關政策。

侯友宜表示，新北市目前有2萬2000多名鄰長，8成以上都是65歲以上長者，他們支持里長工作，市府一定要保障他們身心安全。

侯友宜說，投保意外死亡、失能給付，每人預估投保金額1200元，總金額要2700萬元，希望在意外死亡、失能給付、意外、醫療住院、傷害醫療都可以照顧到，預計今年大家討論完後把預算編列下去，明年正式實施，希望給鄰長肯定。

侯友宜也說，有些縣市是要求要在執行公務時段，不過在民政局評估下，要保障就應該「全時段」保障，不要有模糊空間，市府有責任義務好好照顧鄰長，讓他們保障更周全。

另外市議員王威元也提到，目前安心蔬菜預算只提供公立學校，但少子化情況下，私立學校學生營養午餐也應該受到重視；侯友宜表示，每個孩子都平等的，不管公、私立，不遺忘任何人，如果經費多出來，可以挪來協助私立中小學營養午餐，公私立學校都可以受到營養午餐4+1計畫獎勵金支持。