暑假青少年騎機車多 侯友宜提機車考「駕訓合一」入法

新北市長侯友宜今主持道安會報，據統計新北市去年交通事故30日死亡人數達269人，而18至24歲事故當事人以機車最多。侯裁示，除補助駕訓防治機車事故防制外，也可透過考照獲得安全用路觀念，建議評估將機車考駕訓合一制度納入法規，且防制無照及高齡駕駛，也應有一套換照及駕照繳回標準。

道安會報資料顯示，2025年1至4月A1與A2事故達1萬5196件、40人死亡、2萬699人受傷，較2024年同期增加807件、死亡人數減少8人、受傷人數增加1216人，肇因多為不當駕車行為及恍神分心駕駛。另外，據統計新北市去年交通事故30日死亡人數達269人，而18至24歲事故當事人以機車最多。

此外，台北區監理所針對65至74歲違規滿3點以上的高齡駕駛，將寄送關懷通知書並附上自我評估表，若身體有疑慮或已無駕車需求長輩，可上網或委託親友線上辦理駕照自願註銷，同時也鼓勵無照違規長者參加機車駕訓取得駕照。

侯友宜指出，除補助駕訓防治機車事故防制外，也可透過考照獲得安全用路觀念，建議評估將機車考駕訓合一制度納入法規，且防制無照及高齡駕駛，也應有一套換照及駕照繳回標準。

另外，台北區監理所加油站車牌辨識系統結合定檢通知服務，規畫跨機關主動通知，侯友宜認為，這方法確實很有效，可以提升驗車率，維護行車安全，可研議擴展至停車場繳費設備，但同時應重視個資保護，結合車牌辨識系統同時，要先完整溝通。