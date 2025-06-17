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時薪上看336元 北市推「Fun Summer 打工迎薪樂」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

暑假來了，想找打工兼職累積職場經驗、賺取生活費的朋友別錯過！臺北市政府就業服務處將於6月20日（星期五）下午1時至4時，在市政府1樓中庭（臺北市信義區市府路1號）舉辦「Fun Summer 打工迎薪樂」聯合徵才活動，邀集25家優質廠商參與，最高時薪上看336元，職缺選擇多元，誠摯邀請學生、二度就業、中高齡朋友踴躍參加。

臺北市勞動局長王秋冬表示，Z世代重視彈性、自主與生活平衡，暑期打工已成為「最潮」選擇之一，以目前基本時薪190元計算，工作滿22天的薪資甚至超過基本月薪，對學生族群極具吸引力。他也鼓勵青年透過打工實習接觸職場，累積實戰經驗，為未來職涯加分。

本次徵才特別設計多項暑期工讀職缺，參與企業包括：家樂福、爭鮮、米塔集團、和億生活集團（添好運）、Mister Donut、雲雀國際、統一超商（2912）、三商餐飲等，工作內容包含商品陳列、倉儲整理、收銀、餐飲內外場等，適合希望短期打工的族群。

若想找長期兼職或彈性工時，也有不少選擇。像是瀧厚推出四小時上工/月薪制，職務涵蓋顧客服務與廚房協助；三井餐飲假日兼職時薪可達250元至336元；柯旅天閣誠徵具英日語能力的兼職櫃檯接待員；若具救生員證照，也能應徵兼職救生員。此外，現場也提供多項正職職缺，包括餐飲店經理、中餐廚師、社群企劃專員、系統開發工程師、會計、法務、藥師等，其中三友藥妝開出藥師職缺，月薪高達7萬元，成為活動最吸睛的高薪職。

徵才企業還包括：一之軒、三友藥妝、阿爾法餐飲、Libreadry巢屋麵包、共樂遊、柯旅天閣、響艷信義、瀧厚、達美樂、添好運、三井餐飲、光泉牧場、Mister Donut、雲雀國際、統一超商、北投老爺、三商餐飲、摩斯漢堡、台灣東利多、瓦城泰統、漢記朱記、星巴克等，共25家廠商聯合徵才。

活動現場也提供臨時托育服務與手語翻譯，並設有勞動局求職防騙宣導攤位，以及勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」宣導；臺北市榮民服務處將協助退除役官兵二度就業；原民會則提供原住民族求職協助；另有臺北市職能發展學院提供職訓課程諮詢，資源一站到位。

餐飲 統一超商 打工

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