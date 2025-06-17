分擔擴大租金補貼 侯友宜：應中央統籌辦理
新北市長侯友宜今天對中央擴大租金補貼經費，將由中央及地方共同負擔的問題表示，中央當初敲鑼打鼓說得很好聽，「神也你要做、鬼也你要做」，應回歸中央統籌辦理事項。
侯友宜今天接受媒體聯訪時針對中央函文地方明年擴大租金補貼，因為財劃法修法，需要縣市政府分擔並自籌問題表示，中央之前敲鑼打鼓說得很好聽，中央專案擴大補助租金補貼，而且總統政見也講過要達75萬戶，講了半天「神也你要做、鬼也你要做」，結果還要地方出30%。
他表示，30%可不是一筆小數目，會影響到新北市的大小建設及社會福利，中央在整個資源調整配置上，完全是惡整，沒有一個章法。
他表示，中央說回歸地方自治事項，又說財劃法修法後增加財源，可是講了老半天，錢也沒下來啊，所以，租金補貼應該回歸到中央專案，由中央統籌辦理的事項。
侯友宜也就中央統刪地方一般性補助款問題表示，中央砍一般性補助款是違法不對的事情，市府在第一個時間向中央反映，希望中央能夠儘速回覆，因為這是人民最辛苦的錢，不要再等了，把一般性補助款撥還給地方，趕快讓急需要這一筆錢的市民可以得到支持，這才是最重要一件事情。
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