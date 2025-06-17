新北里基層經費級距調整 最高可增50萬元

新北市幅員遼闊，大小里差距大，雖然新北市府現行里基層工作經費在2024年改採9級分級制度有60萬元至100萬元不等，地方仍認為難符合需求。新北市議會國民黨團今天在總質詢爭取市府調整，新北長侯友宜當場承諾，明年起調整里基層工作經費級距，以里人口數4千人、每年60萬元為門檻，每3千人為一級距增加5萬元，最高50萬元，預計有429里受惠。

新北市議會國民黨團今天總質詢，書記長王威元指出，他自己是里長出身，必須替里長們發聲，現在大小里差距過大，現在里基以1萬人為最基本門檻，但事實上要超過1萬人了里數不在多數，還有很多里負擔沈重，況且里基費用也不是進到里長口袋，應該有所調整。

王威元也說，現在相關志工、巡守隊等活動，餐點補助費用100元，但現在要用100元湊一個餐盒，真的是要跟廠商「求爺爺告奶奶」，另外公益活動補助20萬上限太死，他認為應該要給予彈性調整。

侯友宜回應，包括里鄰長、志工、義工、守望相助隊都很辛苦，尤其物價上漲，里長服務項目愈來越多，他先承諾便當費、夜點費修正到120元，先把這個做到位。

侯友宜也說，人口急劇增加，他認為里基層工作經費也要適度調整，為了感謝里長長期支持，他承諾，明年將調整里基層工作經費級距，以里人口數4千人、每年60萬元為門檻，每3千人為一級距增加5萬元，最高可加50萬，預計有429里受惠。

對於議員關心身心障礙福利機構專案人員鼓勵部分，侯友宜也加碼表示，規畫「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，包括主任、社工、護理師、治療師等提供久任獎金，任職滿1年後第一年獎助2萬4、第2年獎助3萬6、第3年獎助4萬8，專業人員獲獎勵經費65%、服務營運單位獲獎勵經費35%，可用在提升環境、津貼、教育訓練。