2030全公車電動化..安全配套？學者建議訂細部維修法規

北市2030年要全面公車電動化，昨發生電動公車起火，再度引發民眾憂電動公車安全性？學者認為，應先找出起火原因，是車輛設計瑕疵？還是營運維護沒落實。目前法規在定期維修落實規定沒有訂得很詳細，建議可由公會或官方介入，做更細部規定。

台北市昨晚8時43分左右，一輛電動公車行經敦化北路突然起火燃燒，所幸駕駛乘客無人傷。朝陽科技大學環境工程與管理系教授王文裕說，政府推動全面公車電動化，目前法規大體上應該都有，包括電動公車出廠上路前，經濟部訂定有「推動電動大客車國產化與技術及達成度評估作業規定」，包括電池管理系統BMS、維修要求等都有規定，由於國內電動公車有政府補助，昨天出事的是110年出廠的車輛，交通部也應該都有審查作業。

不過車輛在營運之後是否落實維護保養？王文裕說，電動公車與一般汽柴油公車不同是，需要每天路線回到場域充放電，這些充電樁的作業安全獨立法規都有，不過目前比較缺乏的，是電動公車在回廠之後的定期性維修，目前法規沒有規定非常詳細，作業要點僅有規定維修紀錄保存、有狀況回報等，也有規定業者八年之內都要保存這些紀錄，但怎麼落實，目前應該是由車輛公會自主管理。

王文裕認為，這次又發生電動公車起火意外的後續檢討，他認為應針對兩大部分檢視，包括原廠設計BMS電池管理系統、整個電路管理的設計等，到底有沒有存在瑕疵？第二就是這部燒毀車輛的行車紀錄、維修紀錄是否都做好，如果都有做好，就要看原廠的設計是否有瑕疵。

王文裕表示，北市府先停用同款、同型號車輛是正確作法，應該要找出起火原因，看是否是單一車款設計的問題？還是維護保養的問題？如果只是單一車款或單一型號的問題，不能一棒打翻所有車輛。至於夏日高溫是否影響電動公車的安全嗎？王說，安全性的問題始終存在，這在產品上稱可靠度，要看車輛的可靠度到什麼樣程度，要求可靠度愈高成本就會愈高，應是在可以管控的風險下，以適度成本去推行電動載具。

至於消防法規配套也準備好了嗎？王文裕認為，從這次搶修看，算是有控制在一定範圍及時間內。