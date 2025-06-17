飆高溫用電增 侯友宜：用電問題推給小動物不行

台灣進入非核家園，新北市議會國民黨團今天總質詢，指出核電陸續退場，包括輝達執行長黃仁勳都認為應繼續發展核電卻遭炎上。新北市長侯友宜表示，能源是國安問題，政府能源政策配比要非常清楚，現在往非核家園在走，但核電還是最穩定、最便宜的基載電力，現卻朝最有挑戰性的燃氣、最多空汙的燃煤發展，「政策不是朝正確的方向」，應重新調整步伐，才能解決問題最根本，「用電問題推給小動物不行」。

新北市議員劉美芳與黃永昌指出，台灣要發展AI，但卻無法應付AI需要的電力，尤其夏天已到，連日高溫，用電量激增，新北該如何預防大停電？政府發展綠電口號喊得大聲，但目前還是以火力發電為主，跟民眾想法差距很大 。

侯友宜指出，經濟產業都在呼籲啟動核電，再生能源發展速度沒有這麼快，目前還不是穩定能源， 民生問題要兼顧，不能老用意識形態去做事。

侯也說，他最擔心夏季，看這幾天30幾度，體感又可能高達40度，上周末用電量暴增，尤其北部配比沒有這麼多，產業、民生用電會面臨嚴峻挑戰。

侯友宜說，核電是最具有競爭力、低碳與乾淨的能源，重啟能核電是世界潮流，違反世界趨勢的燃煤不是解決辦法。

侯友宜說，新北目前太陽光電發展不錯，已有187萬瓦，另外金山四磺子坪先導地熱發電廠也設置全台1.2百萬瓦發電廠，未來可達4百萬瓦，但遠遠還不夠，再生能源要積極推動，但中央能源政策要重新調整步伐，才是解決最根本。

劉美芳也諷刺說，希望市府動保處要「珍愛小動物」，否則蛇鼠喜歡去咬電線，該怎麼辦。

侯友宜說，用電問題跟小動物沒關係，用電問題推給小動物不行，最重要中央要把政策講清楚，市府推動節能減碳，也會媒合產業電力發展，全面行動。