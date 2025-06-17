快訊

美國反川抗爭延燒！為何示威都用「墨西哥旗」？

「金曲製造機」陳彼得在大陸辭世 享壽 82歲！劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

陸頂尖大學撤銷英語系 轉向發展「專業+外語」跨域人才

聽新聞
0:00 / 0:00

飆高溫用電增 侯友宜：用電問題推給小動物不行

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天表示，能源是國安問題，政府能源政策配比要非常清楚。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天表示，能源是國安問題，政府能源政策配比要非常清楚。記者葉德正／攝影

台灣進入非核家園，新北市議會國民黨團今天總質詢，指出核電陸續退場，包括輝達執行長黃仁勳都認為應繼續發展核電卻遭炎上。新北市長侯友宜表示，能源是國安問題，政府能源政策配比要非常清楚，現在往非核家園在走，但核電還是最穩定、最便宜的基載電力，現卻朝最有挑戰性的燃氣、最多空汙的燃煤發展，「政策不是朝正確的方向」，應重新調整步伐，才能解決問題最根本，「用電問題推給小動物不行」。

新北市議員劉美芳與黃永昌指出，台灣要發展AI，但卻無法應付AI需要的電力，尤其夏天已到，連日高溫，用電量激增，新北該如何預防大停電？政府發展綠電口號喊得大聲，但目前還是以火力發電為主，跟民眾想法差距很大 。

侯友宜指出，經濟產業都在呼籲啟動核電，再生能源發展速度沒有這麼快，目前還不是穩定能源， 民生問題要兼顧，不能老用意識形態去做事。

侯也說，他最擔心夏季，看這幾天30幾度，體感又可能高達40度，上周末用電量暴增，尤其北部配比沒有這麼多，產業、民生用電會面臨嚴峻挑戰。

侯友宜說，核電是最具有競爭力、低碳與乾淨的能源，重啟能核電是世界潮流，違反世界趨勢的燃煤不是解決辦法。

侯友宜說，新北目前太陽光電發展不錯，已有187萬瓦，另外金山四磺子坪先導地熱發電廠也設置全台1.2百萬瓦發電廠，未來可達4百萬瓦，但遠遠還不夠，再生能源要積極推動，但中央能源政策要重新調整步伐，才是解決最根本。

劉美芳也諷刺說，希望市府動保處要「珍愛小動物」，否則蛇鼠喜歡去咬電線，該怎麼辦。

侯友宜說，用電問題跟小動物沒關係，用電問題推給小動物不行，最重要中央要把政策講清楚，市府推動節能減碳，也會媒合產業電力發展，全面行動。

核電 侯友宜

延伸閱讀

台北市262電動公車起火 新北全面稽查同型號公車

租金補貼要地方分擔 侯友宜：神也是你、鬼也是你

新北市長侯友宜視察淡江大橋 工程進度83.96%年底完工

新北市長侯友宜視察淡北道工程 四大工區全面施作

相關新聞

2030全公車電動化..安全配套？學者建議訂細部維修法規

北市2030年要全面公車電動化，昨發生電動公車起火，再度引發民眾憂電動公車安全性？學者認為，應先找出起火原因，是車輛設計...

飆高溫用電增 侯友宜：用電問題推給小動物不行

台灣進入非核家園，新北市議會國民黨團今天總質詢，指出核電陸續退場，包括輝達執行長黃仁勳都認為應繼續發展核電卻遭炎上。新北...

回響／防悲劇重演！北市教育局開第一槍 導入專家對校樹全面健檢

台中逢甲大學日前發生老榕樹壓死碩士生不幸事件，樹木檢測問題再度引起各界重視，本報日前報導，學界與樹藝界均高呼校園樹木應常...

暑假青少年騎機車多 侯友宜提機車考「駕訓合一」入法

新北市長侯友宜今主持道安會報，據統計新北市去年交通事故30日死亡人數達269人，而18至24歲事故當事人以機車最多。侯裁...

新北里基層經費級距調整 最高可增50萬元

新北市幅員遼闊，大小里差距大，雖然新北市府現行里基層工作經費在2024年改採9級分級制度有60萬元至100萬元不等，地方...

廣播太吵還是很有用？ 傳政令、找人 新北近9成里設置

在智慧型手機與LINE群組普及時代，傳統「鄰里廣播系統」仍在新北市扮演不可或缺角色，不只是政令宣導、通知消毒作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。