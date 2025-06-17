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廣播太吵還是很有用？ 傳政令、找人 新北近9成里設置

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市民政局表示，目前全市近九成里設有廣播系統。記者王慧瑛／攝影
新北市民政局表示，目前全市近九成里設有廣播系統。記者王慧瑛／攝影

在智慧型手機與LINE群組幾乎人手一機的時代，傳統的「鄰里廣播系統」仍在新北市扮演不可或缺的角色，不只是政令宣導、活動通知，甚至臨時走失、鄰里糾紛，也時常靠一聲廣播就能迅速解決。不過，有效的傳播也難免帶來噪音困擾，民眾對此看法不一。

新店區公崙里長游炎嵐表示，廣播系統使用率很高，不論是辦活動、緊急事件、甚至只是公告事項都會使用，「但喇叭朝住家方向廣播時，聲音真的會太吵，有時還是會接到居民反映。」依公所規定，非緊急狀況晚間7至8點之後才可使用，緊急狀況則不在此限。

他也坦言，廣播範圍有限，若要讓每戶都聽見，勢必需要架設更多喇叭，反而會帶來擾民問題，因此重要公告通常也會透過公告欄補充。游炎嵐說：「老人、小孩走失，廣播效果真的很好，很多時候一播完沒多久就找到了，廣播對找人真的有用。」

板橋區蓮翠里長吳麗梅也指出，廣播時段通常選在中午12點與晚上7點半，配合店家與上班族作息。內容則包含疫苗接種通知、重陽敬老金、消毒作業等，有時甚至是居民請託幫忙提醒鄰居水壺聲響不停，或廣播協尋走失的寵物與車主。

但廣播雖實用，仍有干擾爭議。吳麗梅坦言，「有居民覺得我講太久、太囉唆，有時會向公所反映。」每次廣播一響就是全里覆蓋，里長必須拿捏好分寸與內容，她也常會改用LINE群組宣達，或視情況請警方協助。

新北市民政局表示，目前全市近九成里設有廣播系統，並非每里都有設置需求，部分如深山或線路難以布設的里，會改採電話或通訊軟體方式通知。廣播系統主要用於政令宣導、防災避難及緊急事件，原則上晚間10點至清晨8點不得使用，並要求音量適中，避免擾民。常見民眾反映為聲音過大、廣播不清或故障，若有異常，會由里辦公處提報公所維修。

新北市民政局表示，目前全市近九成里設有廣播系統。記者王慧瑛／攝影
新北市民政局表示，目前全市近九成里設有廣播系統。記者王慧瑛／攝影

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