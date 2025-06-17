快訊

台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

殘骸噴入鏡頭！以色列轟炸伊朗國營電視台 主播逃命震撼畫面曝光

川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

擺脫3C暑假練體能 新北運動中心夏令營豐富有趣

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北林口國民運動中心夏令營的「神風疾射營」。圖／新北體育局提供
新北林口國民運動中心夏令營的「神風疾射營」。圖／新北體育局提供

2個月暑假即將到來，許多家長除了安排旅遊，也希望孩子在暑期好好鍛練體能，新北市各運動中心推出各類運動營隊，讓孩子能適度擺脫3C產品，多一點鍛鍊體能時間。

新北體育局表示，今年新北運動中心夏令營主打「動得精采、學得開心」，在歡樂中學習合作、培養紀律、探索興趣與建立成長自信的絕佳機會。課程內容結合運動訓練、創意手作、戶外探索與團隊挑戰，讓孩子在活動中發掘潛能、揮灑熱情。不論是運動健將還是創意小達人，都能找到屬於自己的夏日舞台，各項課程持續開放報名中。

包含汐止運動中心推出的「遊汐冒險家」營隊，分為初階與進階籃球課程，從基本技巧到全場實戰，一路陪伴孩子突破自我，加上戶外教學，讓學習更有趣；林口運動中心推出超過16項暑期熱門課程，從空氣槍、扯鈴、樂樂棒球、傳統弓箭、劍道到撞球、飛盤應有盡有，滿足各年齡層孩子的多元運動喜好。

永和運動中心的「菁英運動家營」與「菁英培訓營」，從幼兒體能到進階訓練一應俱全，讓孩子有挑戰、有成長；淡水運動中心設計了超彈性的「全日美式運動營」，孩子可自由選修上、下午的課程，像是籃球、匹克球、游泳、足球、MV舞蹈、DIY手作等，還加上主題探索課程如跑酷、魔術方塊、昆蟲觀察、烘焙與生命教育等。營隊還安排4場大型戶外教學，從潮境公園的海洋體驗、桃園高低空滑索探險，到宜蘭漂漂河、牛埔農事體驗，讓孩子在自然中體驗學習，開拓視野。

土城運動中心的「夏季大衛營」要吸引熱血系孩子，有英雄成長綜合營、巔峰籃球、射箭、攀岩、桌球、游泳、匹克球等密集培訓課程，訓練與樂趣兼具；中和運動中心推出小獅夏令營、密室逃脫、大自然探索營與各項泳訓、球類密集班，融合創意與挑戰，讓孩子勇於嘗試、開心探索。

新莊運動中心主打全天童樂運動營與游泳密集班，貼心設計適合家長全天候托育的需求；三重運動中心也帶來歡樂全日營、舞蹈營、神射手營、菁英球類營與WUSA攀岩營，從室內玩到戶外，從趣味玩到實力，天天都有驚喜。

各項營隊資訊，即日起可至新北市各運動中心官網報名，或透過新北運動聚點粉絲專頁查詢。

新北林口國民運動中心夏令營「扯鈴奇藝營」。圖／新北體育局提供
新北林口國民運動中心夏令營「扯鈴奇藝營」。圖／新北體育局提供
新北汐止國民運動中心夏令營「遊汐冒險家」。圖／新北體育局提供
新北汐止國民運動中心夏令營「遊汐冒險家」。圖／新北體育局提供
新北新店國民運動中心夏令營，可吸引桌球愛好者。圖／新北體育局提供
新北新店國民運動中心夏令營，可吸引桌球愛好者。圖／新北體育局提供
新北五股國民運動中心夏令營，鼓勵孩子多些律動。圖／新北體育局提供
新北五股國民運動中心夏令營，鼓勵孩子多些律動。圖／新北體育局提供

運動

延伸閱讀

新北樹林俊英街回收站火警 消防局籲住戶緊閉門窗

暑假來臨 台南交大攜手毒防中心宣講預防學子毒駕

TPBL／曼尼高「雙20」打爆海神 冠軍賽助新北國王奪首戰勝利

台粉「苦盡柑來」等到朴寶劍！8月17日相約高雄暑假見

相關新聞

新北在地就學率 民代籲檢視未達8成學校

雙北是共同生活圈，許多學生搭捷運到北市就學，造成生源流失。有議員質詢指三重區近5年在地就學號稱破9成，是將私校、明星學校...

擺脫3C暑假練體能 新北運動中心夏令營豐富有趣

2個月暑假即將到來，許多家長除了安排旅遊，也希望孩子在暑期好好鍛練體能，新北市各運動中心推出各類運動營隊，讓孩子能適度擺...

議員提想法 新北將研議交工、交安科合併成處

新北市議會昨總質詢，有議員指交通局第一線公務員疲於奔命，新北交通局2科才61人、預算4.75億，但北市交工處卻有233人...

廢公館圓環 6月28日暫緩動工

北市公館圓環原訂6月28日拆除並填平公車地下專用道，地方、民代憂貿然改變現況，會讓交通更塞。議會交通委員會昨決議動工延期...

新北市長侯友宜視察淡江大橋 工程進度83.96%年底完工

新北重大交通建設，連接新北市淡水與八里的淡江大橋，新北市長侯友宜日前會同立委洪孟楷前往視察工程進度，淡江大橋目前主橋塔U50結塊也如期推展，預計7月可完成主橋塔、9月八里端橋面將會進行合龍，再來今年底全橋完工，明年3月正式通車。

新北市長侯友宜視察淡北道工程 四大工區全面施作

淡水河北側沿河平面道路工程去年開工以來，在淡水河沿線開始進行工程，預計在民國118年完工通車，而在上週六，新北市長侯友宜特別來到淡北道位在關渡大橋淡工區進行視察，侯友宜指出，淡北道路是淡水地區期盼20年的救命道路，目前四大工區全面展開施作，市府緊盯進度，一刻不能耽擱，目標在118年順利完工。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。