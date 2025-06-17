擺脫3C暑假練體能 新北運動中心夏令營豐富有趣

2個月暑假即將到來，許多家長除了安排旅遊，也希望孩子在暑期好好鍛練體能，新北市各運動中心推出各類運動營隊，讓孩子能適度擺脫3C產品，多一點鍛鍊體能時間。

新北體育局表示，今年新北運動中心夏令營主打「動得精采、學得開心」，在歡樂中學習合作、培養紀律、探索興趣與建立成長自信的絕佳機會。課程內容結合運動訓練、創意手作、戶外探索與團隊挑戰，讓孩子在活動中發掘潛能、揮灑熱情。不論是運動健將還是創意小達人，都能找到屬於自己的夏日舞台，各項課程持續開放報名中。

包含汐止運動中心推出的「遊汐冒險家」營隊，分為初階與進階籃球課程，從基本技巧到全場實戰，一路陪伴孩子突破自我，加上戶外教學，讓學習更有趣；林口運動中心推出超過16項暑期熱門課程，從空氣槍、扯鈴、樂樂棒球、傳統弓箭、劍道到撞球、飛盤應有盡有，滿足各年齡層孩子的多元運動喜好。

永和運動中心的「菁英運動家營」與「菁英培訓營」，從幼兒體能到進階訓練一應俱全，讓孩子有挑戰、有成長；淡水運動中心設計了超彈性的「全日美式運動營」，孩子可自由選修上、下午的課程，像是籃球、匹克球、游泳、足球、MV舞蹈、DIY手作等，還加上主題探索課程如跑酷、魔術方塊、昆蟲觀察、烘焙與生命教育等。營隊還安排4場大型戶外教學，從潮境公園的海洋體驗、桃園高低空滑索探險，到宜蘭漂漂河、牛埔農事體驗，讓孩子在自然中體驗學習，開拓視野。

土城運動中心的「夏季大衛營」要吸引熱血系孩子，有英雄成長綜合營、巔峰籃球、射箭、攀岩、桌球、游泳、匹克球等密集培訓課程，訓練與樂趣兼具；中和運動中心推出小獅夏令營、密室逃脫、大自然探索營與各項泳訓、球類密集班，融合創意與挑戰，讓孩子勇於嘗試、開心探索。

新莊運動中心主打全天童樂運動營與游泳密集班，貼心設計適合家長全天候托育的需求；三重運動中心也帶來歡樂全日營、舞蹈營、神射手營、菁英球類營與WUSA攀岩營，從室內玩到戶外，從趣味玩到實力，天天都有驚喜。