議員提想法 新北將研議交工、交安科合併成處

新北市議會昨總質詢，有議員指交通局第一線公務員疲於奔命，新北交通局2科才61人、預算4.75億，但北市交工處卻有233人、預算10.3億，提議交工科、交安科合併成處。市長侯友宜說，新北公務體系不只交通局，其他局處工作量遠超台北市，合併升格是個想法，會請交通局研議。

議員翁震州說，第一線交通人員很認真，卻疲於奔命，因工作量大，經常更換承辦人員，通常早上會勘，下午就要畫好標線，下班還要監看車流量、事故場域交通情形，假日發公文排會勘，「難怪沒有人要待」，交工科離職率近3年平均13%、交安科21.7%，是其他科室2至3倍，顯示這兩科負荷很重。

翁震州指出，新北交管、交安科合起來才61人，台北市交通管制工程處就有223人，且預算有10.3億，新北兩個單位加起來才4.75億，人員配置僅北市四分之一，這樣的預算、規模如何留才？

交通局長鍾鳴時說，為留才會加強在職訓練，增加替代人力來減壓，最重要是建立標準工作程序，避免每案無限擴大，也向交通部爭取公務人員專業加給來提高士氣。

翁震州提議，北市預算、員額比新北多，業務卻比新北少，未來是否能整合兩科成處？

侯友宜表示，他感同身受，新北公務體系不只交通局，其他局處工作量也遠超北市，但人力又少於北市，是升格後預算編制所導致，合併是一個想法，就算2科併在一起人力依舊不夠，薪點還是一樣，增加人力更重要。