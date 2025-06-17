新北在地就學率 民代籲檢視未達8成學校

雙北是共同生活圈，許多學生搭捷運到北市就學，造成生源流失。有議員質詢指三重區近5年在地就學號稱破9成，是將私校、明星學校等學生加總統計，數字有美化之嫌，要求檢視在地就學率不達80％學校。市長侯友宜說，新北近年發展許多特色課程，在地就學是持續努力的方向。

議員李倩萍質詢指，三重區近5年在地就學率有9成多，這些數字是將私校、明星學校的學生加總統計，數字經過美化，和現實有落差，以三重國中為例，2020年報到率61%，直到開設雙語實驗班，學生數才明顯成長。

李說，雙北教育圈有私校七雄，以整體教育環境、升學率、分班安排等作法著稱，為何私校的優點在公立學校做不到？應檢視在地就學率不達80％的學校，教育資源、代理老師過高、是否管制手機等，都是公校要面對的挑戰。

侯友宜說，家長通常會選擇升學表現較好的學校，他希望新北孩子能在地就學，教育局近年投入不少資源。教育局說，近年新北國中升高中在地就學率從7成提升到8成，教育局長張明文坦言，私校比率有上升，過去全國是10％，現在是15%。

議員張維倩關注新北國中教甄爆發失誤案，考生成績愈查愈低，從原本錄取變落榜，傷害考生信心與市府公信力，教育局不能以「系統出包」搪塞。張明文說，造成考生困擾感到抱歉，出發點是透過加分制度留下老師，將追究廠商責任。侯友宜說，機制不夠嚴謹之處會補強，考生權益不會受到傷害，將檢討改進。