廢公館圓環 6月28日暫緩動工

北市公館圓環原訂6月28日拆除並填平公車地下專用道，地方、民代憂貿然改變現況，會讓交通更塞。議會交通委員會昨決議動工延期，6月30日邀專家團體座談，交通局允諾會傾聽更多聲音後再決定下一步。

議員苗博雅表示，決定拆圓環及填平公車地下專用道前，市府不曾到地方開說明會，是市長蔣萬安拍板後，在議員要求下才於上月29日開說明會，結果竟是直接公告6月28日施工。

苗質疑，根據市府2021及2024年數據，交工處都認為維持圓環及保留地下道是最佳車流狀態，如今搖身一變，竟變拆除和填平成最好方案。在地居民在意是填平公車專用道後，原公車無需等紅燈，填平後模擬延滯將多180秒，「填平地下道不是交通標線施工，無法後悔再改回來」。

議員許淑華表示，市府決定廢圓環後，已接到不少來自新店、中永和等汽機車族抱怨，質疑市府在沒有完善配套及充分溝通就要倉促上路，要求市府暫緩改建公館圓環，6月28日延後施工，應重新評估。

議員耿葳認為，「說明會不是告知會，蒐集民眾意見，然後呢？」呼籲要再納專業團體、公車族等多方意見。議員游淑慧說，交通局指公館圓環肇事率偏高，沒有說明交通事故樣態，地方對拆圓環、地下道填平是否有意見，市府應有更完整報告。

交工處長張建華回應，公車地下專用道填平改平面後，雖會多等一次紅綠燈，會用綠燈連鎖來克服，降低遇紅燈機率。選定6月28日動工，是考量暑假期間施工車流量少，降低工程影響。

新工處提到，公館圓環中央有中空區域，若保留地下道工程必須加蓋，考量載重等因素需先打基樁，加上圓環上方有高架橋，機具升高恐影響用路等，工期將拉長到25個月。

多數議員仍有疑慮，交委會第一召集人林延鳳決議，暫緩原計畫6月28日施工，6月30日邀集學者、團體等座談會。交通局長謝銘鴻表示贊成，交通局將採納議員意見，也傾聽各界聲音。