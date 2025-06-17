聽新聞
0:00 / 0:00

廢公館圓環 6月28日暫緩動工

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市議會昨拍板，公館圓環拆除工程延期。本報資料照片
北市議會昨拍板，公館圓環拆除工程延期。本報資料照片

北市公館圓環原訂6月28日拆除並填平公車地下專用道，地方、民代憂貿然改變現況，會讓交通更塞。議會交通委員會昨決議動工延期，6月30日邀專家團體座談，交通局允諾會傾聽更多聲音後再決定下一步。

議員苗博雅表示，決定拆圓環及填平公車地下專用道前，市府不曾到地方開說明會，是市長蔣萬安拍板後，在議員要求下才於上月29日開說明會，結果竟是直接公告6月28日施工。

苗質疑，根據市府2021及2024年數據，交工處都認為維持圓環及保留地下道是最佳車流狀態，如今搖身一變，竟變拆除和填平成最好方案。在地居民在意是填平公車專用道後，原公車無需等紅燈，填平後模擬延滯將多180秒，「填平地下道不是交通標線施工，無法後悔再改回來」。

議員許淑華表示，市府決定廢圓環後，已接到不少來自新店、中永和等汽機車族抱怨，質疑市府在沒有完善配套及充分溝通就要倉促上路，要求市府暫緩改建公館圓環，6月28日延後施工，應重新評估。

議員耿葳認為，「說明會不是告知會，蒐集民眾意見，然後呢？」呼籲要再納專業團體、公車族等多方意見。議員游淑慧說，交通局指公館圓環肇事率偏高，沒有說明交通事故樣態，地方對拆圓環、地下道填平是否有意見，市府應有更完整報告。

交工處長張建華回應，公車地下專用道填平改平面後，雖會多等一次紅綠燈，會用綠燈連鎖來克服，降低遇紅燈機率。選定6月28日動工，是考量暑假期間施工車流量少，降低工程影響。

新工處提到，公館圓環中央有中空區域，若保留地下道工程必須加蓋，考量載重等因素需先打基樁，加上圓環上方有高架橋，機具升高恐影響用路等，工期將拉長到25個月。

多數議員仍有疑慮，交委會第一召集人林延鳳決議，暫緩原計畫6月28日施工，6月30日邀集學者、團體等座談會。交通局長謝銘鴻表示贊成，交通局將採納議員意見，也傾聽各界聲音。

延伸閱讀

地下道填平憂塞車加劇 公館圓環6月28日暫緩動工

雙溪區公館大橋有人墜河 消防馳援無呼吸心跳 送醫急救

議員質疑拆除公館圓環溝通不足 蔣萬安允提供資料

好消息！台南新營圓環採「渦輪環」大改造 7月底前動工

相關新聞

議員提想法 新北將研議交工、交安科合併成處

新北市議會昨總質詢，有議員指交通局第一線公務員疲於奔命，新北交通局2科才61人、預算4.75億，但北市交工處卻有233人...

廢公館圓環 6月28日暫緩動工

北市公館圓環原訂6月28日拆除並填平公車地下專用道，地方、民代憂貿然改變現況，會讓交通更塞。議會交通委員會昨決議動工延期...

新北在地就學率 民代籲檢視未達8成學校

雙北是共同生活圈，許多學生搭捷運到北市就學，造成生源流失。有議員質詢指三重區近5年在地就學號稱破9成，是將私校、明星學校...

新北市長侯友宜視察淡江大橋 工程進度83.96%年底完工

新北重大交通建設，連接新北市淡水與八里的淡江大橋，新北市長侯友宜日前會同立委洪孟楷前往視察工程進度，淡江大橋目前主橋塔U50結塊也如期推展，預計7月可完成主橋塔、9月八里端橋面將會進行合龍，再來今年底全橋完工，明年3月正式通車。

新北市長侯友宜視察淡北道工程 四大工區全面施作

淡水河北側沿河平面道路工程去年開工以來，在淡水河沿線開始進行工程，預計在民國118年完工通車，而在上週六，新北市長侯友宜特別來到淡北道位在關渡大橋淡工區進行視察，侯友宜指出，淡北道路是淡水地區期盼20年的救命道路，目前四大工區全面展開施作，市府緊盯進度，一刻不能耽擱，目標在118年順利完工。

新北瑞芳吉慶里環境清潔日 動員志工清掃防登革熱

新北市瑞芳區吉慶里今（16）日舉行環境清潔日活動，為提升社區整潔與衛生，號召多位志工熱情參與，分組深入社區大街小巷進行全面清掃工作。目前正值夏季登革熱好發時期，瑞芳區清潔隊亦特地到場進行病媒蚊孳生源清除宣導，加強居民防疫意識。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。