新北沙崙海域開放與否引議 市府：7月4日提評估報告

新北市淡水沙崙海域今天發生法國籍男子溺斃事件，引發地方對此海域開放與否爭論。新北市觀光旅遊局表示，將於7月4日水安會議提出整體可行性風險評估報告，以利討論。

沙崙海域曾於101年發生重大溺水事故，此區域自102年起公告為禁止水域遊憩活動區域，但當地有重新開放沙崙沙灘及水上活動的聲音。今天有法國籍男子在此海域戲水游泳時遭海浪捲走溺斃，引發地方對於此海域開放與否爭論。

民進黨新北市議員鄭宇恩指出，夏季的周末在沙崙水域，有一群自發聚集的淡水水上救生協會成員巡守水域安全。每次憾事幾乎都是發生在無人管理的時候，這正突顯在水域管理上「只禁不管」所產生的管理空窗，期盼新北市府能積極藉完善安全管理，取代消極無管理的禁止下水政策，以有效保護民眾安全。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，沙崙水域幾乎每年都有意外發生，市府應評估採用無人監控系統，即時掌握是否有民眾違規進入，甚至不排除透過檢舉通報的方式，才有可能真正發揮嚇阻效果，避免意外發生。

淡水區沙崙里里長彭瑀筑指出，今天的溺水意外，讓人無比痛心，沙崙海水浴場之所以封閉，正是因為過去發生過多起意外事件，包含海域內暗流、漩渦及曾有鯊魚出沒等因素。10多年前發生那場奪走她正德國中同屆同學性命的悲劇，更是許多沙崙當地居民無法遺忘的集體創傷。

彭瑀筑說，事隔多年後，是否要重新開放此海域，不應只停留在「是否禁泳」的爭論，更應該是如何保障安全、是否適合開放的科學性全面評估，這不僅是對觀光發展的負責任態度，更是對生命的基本尊重。

針對沙崙海域，觀旅局表示，已於5月16日前完成春季季海象調查作業，順利取得沙崙海域春夏秋冬完整4季海流流況、水質及海底地形等實測數據。現正整理春季海象觀測數據資料中，隨後將模擬沙崙海域進行評估驗證。

觀旅局指出，規劃於7月4日舉辦的水域安全協調會報告初步調查結果後，將就各季度海域流況、水質等調查資料及數值模型分析比較後，提供沙崙海域遊憩活動規劃建議區位及各月份從事水域遊憩活動的整體可行性風險評估報告。