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新北市長侯友宜視察淡北道工程 四大工區全面施作

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
侯友宜視察淡北道工程，要求施工期間的安全及台二線的交通配套一定要做好。 圖／紅樹林有線電視提供
侯友宜視察淡北道工程，要求施工期間的安全及台二線的交通配套一定要做好。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水河北側沿河平面道路工程去年開工以來，在淡水河沿線開始進行工程，預計在民國118年完工通車，而在上週六，新北市長侯友宜特別來到淡北道位在關渡大橋淡工區進行視察，侯友宜指出，淡北道路是淡水地區期盼20年的救命道路，目前四大工區全面展開施作，市府緊盯進度，一刻不能耽擱，目標在118年順利完工。

新北市長侯友宜表示，在施作過程中，各單位要共同做好交維計畫、防汛應變及後續路網銜接等重要配套措施，淡北道路通車後將串聯淡江大橋淡海輕軌八里輕軌、關渡新橋，打通淡水地區交通任督二脈。

而對於未來關渡新橋的規劃，立委洪孟楷表示，希望由中央單位設計施作，並且銜接未來的淡北道與八里端的道路規劃。

淡北道路總經費103.40億元，中央負擔59.02億元，其餘由地方政府負擔44.38億元，完工後可紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，全長5.45公里，規劃雙向四車道，而目前進度，四大工區都正在進行墩柱開挖及排水路橋等工作，在關渡大橋工區可以看到許多墩柱也都有明顯的進度，而台二線到關渡橋段在今年七月也要進行台電線路工程遷移，立委也表示會全力來協助，讓工程順利進行，市長也要求相關單位在施工期間的安全及台二線的交通配套一定要做好，將施工衝擊減到最小。

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